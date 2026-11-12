Neue Details: Das ist Trumps Plan für die Ukraine

US-Präsident Donald Trump drängt auf ein Ende des Ukraine-Krieges – offenbar auch um den Preis weitreichender Gebietsverluste für Kiew.

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Neue Details seines Friedensplans zeigen, welche Zugeständnisse die Ukraine machen könnte. Besonders brisant ist die mögliche Abtretung des gesamten Donbass an Russland. In Kiew stößt dieser Vorschlag weiterhin auf entschiedenen Widerstand.

Gebietsverluste

Nach Informationen der britischen Zeitung "The Telegraph" sollen US-Unterhändler eine Lösung ins Spiel gebracht haben, bei der Russland die Kontrolle über die gesamte Frontlinie in den Dombass-Regionen Donezk und Luhansk erhält. Die von der Ukraine gehaltenen Städte müssten demnach nicht unmittelbar an Moskau übergeben werden. Russland könnte jedoch den Anspruch erheben, den gesamten Donbass zu kontrollieren.

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Moskau fordert seit längerem die Übergabe von rund 5200 Quadratkilometern in Donezk und Luhansk. Diese Gebiete konnte die russische Armee bislang nicht vollständig erobern. Ein ukrainischer Vertreter aus dem Umfeld der Verhandlungen wies den Vorschlag laut "The Telegraph" zurück: "Die ukrainische Delegation hat niemals Zugeständnisse zu Gebieten diskutiert, die Russland besetzt hält." Kiew werde solche Ansprüche weder faktisch noch rechtlich anerkennen.

Der Streit um den Donbass ist Teil eines umfassenderen US-Vorstoßes. Im Raum stehen auch die russische Kontrolle über die bereits 2014 annektierte Krim sowie über Gebiete rund um das Atomkraftwerk Saporischschja. Moskau verlangt zudem eine Wiederaufnahme von Energielieferungen in die EU. Berichten zufolge könnten auch mögliche US-Wirtschaftsinteressen an Nord Stream und den Auslandsaktivitäten des russischen Ölkonzerns Lukoil eine Rolle spielen.

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Bei den Gesprächen in Abu Dhabi ging es neben territorialen Fragen auch um Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Krieg. Kremlchef Wladimir Putin könnte demnach Garantien für die Ukraine akzeptieren, die sich an Artikel 5 des NATO-Vertrags orientieren. Eine internationale Friedenstruppe lehnt Moskau allerdings ab. Kiew wiederum will seine Streitkräfte mit rund 800.000 Soldaten erhalten.

Video zum Thema Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi gehen weiter | Walter Komarek © oe24

US-Gesandte besuchen Moskau und Dublin

Nach den Gesprächen in Abu Dhabi reisen die US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff nach eigenen Angaben am Donnerstag nach Moskau. Dort soll ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stattfinden. Geplant sei "eine Bestandsaufnahme" des in Abu Dhabi am Dienstag und Mittwoch Besprochenen. Darüber hinaus wollen sie mit Putin darüber sprechen, "ob wir die Europäer zu dem Format dazubekommen", sagte Kushner. Danach geht es für die beiden weiter nach Dublin.

In der irischen Hauptstadt wollen sich Kushner und Witkoff mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Vorgesehen sei, "ihn zu briefen und einige der Ideen, die wir vorgebracht haben, zu vertiefen". Selenskyj bestätigte ein für Donnerstag geplantes Treffen.

In Dublin wird Selenskyj außerdem bei einem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) erwartet. Die EPG wurde als Reaktion auf die russische Invasion der Ukraine gegründet. Im Anschluss findet am Freitag ein Gipfel der 27 EU-Staats- und -Regierungschefs statt.

Selenskyj sieht "Zeitfenster" für Durchbruch bei Gesprächen mit Moskau vor 2027

Selenskyj war bereits Mittwochabend in Irland angekommen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem irischen Regierungschef Micheal Martin in Dublin sagte er, dass er noch vor Ende des Jahres die Chance für einen Durchbruch bei den Friedensgesprächen sehe. "Heute gibt es tatsächlich diese Möglichkeit, dieses Zeitfenster, in dem all jene Beteiligten, die jetzt am Verhandlungsprozess teilnehmen, aufrichtig ein Ergebnis noch vor 2027 erreichen wollen", erklärte Selenskyj.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte wertete die Verhandlungen in Abu Dhabi als Zeichen der Geschlossenheit zwischen den USA, Europa und der Ukraine. "Ich stand in Kontakt mit dem NATO-Team, das sich in den vergangenen Tagen in Abu Dhabi aufgehalten hat, und nach dem, was ich von ihnen höre, liegen die USA, Europa und die Ukraine völlig auf einer Linie und stehen geschlossen zusammen", sagte Rutte laut der norwegischen Nachrichtenagentur NTB in Oslo. Nun liege es an Russland, Kompromissbereitschaft zu zeigen, erläuterte er.