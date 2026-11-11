100 Jahre verschollen: Äthiopische Wassermaus ist wieder da

Fast ein Jahrhundert lang fehlte von ihr jede Spur. Nun ist Forschern in Äthiopien eine kleine Sensation gelungen: Sie haben eine Wassermaus wiederentdeckt, die seit 1927 nicht mehr in freier Wildbahn nachgewiesen worden war.

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Die Äthiopische Wassermaus (Nilopegamys plumbeus) wurde erstmals 1927 entdeckt und ein Jahr später wissenschaftlich beschrieben. Damals hatten Forscher allerdings nur ein einziges Exemplar gefunden – ein ausgewachsenes Männchen. Danach blieb die Art trotz weiterer Suchaktionen verschwunden. Die Weltnaturschutzunion IUCN stufte sie schließlich als vom Aussterben bedroht und möglicherweise bereits ausgestorben ein.

Umso größer war die Überraschung Mitte Oktober: Der Ökologe Mengistu Wale vom Ethiopian Biodiversity Institute kontrollierte bei einer Erhebung im Yayu-Biosphärenreservat eine Falle – und entdeckte darin eine Wassermaus. Kurz darauf gelang es dem Team sogar, zwei weitere Exemplare zu fangen.

Auffällige Merkmale

Die rund 15 Zentimeter lange Maus ist an ihren weißen Flecken hinter den Ohren zu erkennen. Sie lebt teilweise im Wasser und besitzt breite Hinterfüße sowie dichtes, wasserabweisendes Fell. Ihr Rücken ist schieferschwarz, der Bauch weiß.

Die Forscher sind aufgrund der äußeren Merkmale überzeugt, die verschollen geglaubte Art gefunden zu haben. Genetische Untersuchungen sollen den Nachweis zusätzlich absichern.

Fundort gibt weitere Rätsel auf

© Getty Images

Besonders überraschend ist auch der Ort der Entdeckung: Die Tiere wurden Hunderte Kilometer südlich des ursprünglichen Fundorts entdeckt – in einem Bach am Rand eines Dorfes, in dem Menschen regelmäßig ihre Wäsche waschen.

Bisher wissen Wissenschafter nur wenig über die Lebensweise der Wassermaus. Sie vermuten, dass sie sich von Insekten und möglicherweise auch von Fischen ernährt. In die Fallen lockten sie die Tiere allerdings mit ganz gewöhnlicher Erdnussbutter.

Die Wiederentdeckung eröffnet nun die Chance, mehr über die Verbreitung und den Lebensraum der seltenen Art herauszufinden. Denn trotz des sensationellen Fundes bleibt der Verlust ihres Lebensraums eine Bedrohung.