"Rote Riesen" geben Mega-Rätsel auf

Ein Blick ins Innere von Sternen ist unmöglich – doch ihre Helligkeit verrät erstaunliche Geheimnisse. Jetzt haben Forscher eine überraschende Entdeckung gemacht: Auffällige Signale bei alten Riesensternen könnten ganz anders entstehen als bisher angenommen.

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Rote Riesen sind alte, aufgeblähte Sterne. Ihre regelmäßigen Helligkeitsschwankungen geben Forschern Hinweise darauf, was tief in ihrem Inneren passiert. Besonders interessant sind dabei bestimmte Schwingungen, die bis in die Nähe des Sternkerns reichen.

Bei manchen dieser Sterne fehlen solche Schwingungsmuster jedoch fast vollständig. Bisher galt ein extrem starkes Magnetfeld nahe dem Sternkern als mögliche Erklärung. Doch die dafür notwendigen Feldstärken waren teilweise schwer nachvollziehbar.

Haben die Sterne eine bewegte Vergangenheit?

Ein Forschungsteam um Nicolas Muntean vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg hat nun eine andere Erklärung untersucht. Mithilfe von Computersimulationen verglichen die Wissenschaftler gewöhnliche Einzelsterne mit Sternen, die erst während ihrer Riesenphase zusätzliche Masse aufgenommen hatten.

Das kann etwa passieren, wenn ein Stern Materie von einem Begleitstern übernimmt oder mit einem anderen Stern verschmilzt. Dabei kann der bereits entwickelte Kern weitgehend erhalten bleiben. Das Innere eines solchen Sterns unterscheidet sich dadurch von jenem eines gewöhnlichen Sterns mit gleicher Gesamtmasse.

Schwächere Magnetfelder könnten ausreichen

Genau dieser Unterschied könnte entscheidend sein: Die besondere Entwicklungsgeschichte verändert, wie die Schwingungen auf Magnetfelder reagieren. Dadurch könnten bereits deutlich schwächere Magnetfelder jene auffälligen Lücken in den Schwingungsmustern verursachen, die bisher als Hinweis auf extrem starke Magnetfelder interpretiert wurden.

Die besondere Entwicklungsgeschichte verändert, wie die Schwingungen auf Magnetfelder reagieren. © Getty Images

Die Ergebnisse zeigen, dass Forscher bei der Untersuchung von Sternen nicht nur deren heutige Masse berücksichtigen dürfen. Auch ihre Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte könnte entscheidend sein, um die Vorgänge tief in ihrem Inneren richtig zu verstehen.