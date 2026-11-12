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Ariana Grande & ihr Ricky: Liebescomeback am Red Carpet

Stars Redaktion
von
Ariana Grande und Ricky Alvarez
© Variety via Getty Images
Nach ihrem Liebes-Comeback haben sich Ariana Grande und Ricky Alvarez erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt. Das Paar erschien Arm in Arm zur Premiere ihres neuen Films in New York City.
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Sängerin Ariana Grande (33) und Tänzer Ricky Alvarez (35) feierten am Mittwochabend, dem 11. November 2026, ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt.

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Gerüchte schon lange

Bei der Premiere der Komödie "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" in New York City präsentierten sich die beiden vertraut vor den Kameras. Während Grande ein kariertes Trägerkleid mit floralen Details trug, wählte Alvarez ein schwarzes Jackett zu weißem Hemd und Jeans. Nach ersten Gerüchten im Juni und einem Instagram-Posting im August war dies der erste offizielle Auftritt seit ihrer erneuten Annäherung.

Lange gemeinsame Vorgeschichte

Die beiden verbindet bereits eine langjährige Vergangenheit. Kennengelernt hatten sie sich im Rahmen von Grandes "Honeymoon"-Tournee in den Jahren 2014 und 2015, bei der Alvarez als Backgroundtänzer auftrat. Von April 2015 bis Juli 2016 führten sie bereits eine Beziehung, ehe sie zehn Jahre später wieder zueinanderfanden.

Ariana Grande und Ricky Alvarez
Ariana Grande und Ricky Alvarez © Variety via Getty Images

Rückkehr aus kurzer Auszeit

Für Grande markiert die Promo-Tour zugleich die Rückkehr auf die öffentliche Bühne, nachdem sie sich nach dem Ende ihrer "Eternal Sunshine Tour" im August etwas zurückgezogen hatte.

Ariana Grande und Ricky Alvarez
Ariana Grande und Ricky Alvarez © Variety via Getty Images

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Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung.

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© Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER

Drei Personen betrachten Gemälde in einer Kunstausstellung im Bonnefanten Museum Maastricht.

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© EPA

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

© Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Das ist ihr neuer Film

Bereits am 8. November war sie gemeinsam mit ihren Co-Stars Robert De Niro (83) und Ben Stiller (60) in der "Tonight Show" zu Gast. In dem Film, der am 26. November 2026 in den deutschen Kinos anläuft, spielt sie die Verlobte von Ben Stillers Filmsohn.

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