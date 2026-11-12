60 Meter-Absturz: Labrador Henk verletzt gerettet

Der Vierbeiner überschlug sich mehrfach bei seinem Fall in die Tiefe.

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Dramatischer Zwischenfall in Saalfelden: Ein Labrador namens Henk stürzte am Mittwoch am Stoakarlweg rund 60 Meter tief in eine steile Felsrinne. Für Hund und Herrchen begann ein gefährlicher Rettungseinsatz.

Henk überschlug sich mehrfach

Der Unfall ereignete sich auf rund 1.380 Metern Seehöhe an einer ausgesetzten, seilversicherten Passage. Der Vierbeiner stürzte dabei 50 bis 60 Meter in die Tiefe und überschlug sich mehrfach. Sein Besitzer alarmierte die Bergrettung und kletterte selbst zu seinem verletzten Hund hinunter. Auch eine Tierärztin wurde verständigt.

Bergretter im Einsatz

Vier Bergretter machten sich auf den Weg und seilten sich zu den beiden ab. Weil Henk trotz seiner Verletzungen noch selbst gehen konnte, blieb ihm ein aufwendiger Transport in einer Gebirgstrage erspart. Stattdessen wurden Hund und Besitzer über mehrere steile Passagen gesichert abgeseilt und durch schwieriges Gelände zu einem Forstweg gebracht.

Tierärztin übernahm Versorgung

Dort wartete bereits die Tierärztin auf das Duo. Sie versorgte den verletzten Labrador und brachte ihn anschließend in ihre Praxis. Dank des raschen Einsatzes der Bergrettung konnten Hund und Herrchen aus der gefährlichen Felsrinne gerettet werden.