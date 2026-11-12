Manchester United trifft Carrick-Entscheidung

Nachdem bereits eine bevorstehende Einigung mit seinem Nachfolger in den Medien kursierte, erlösten die Verantwortlichen von Manchester United ihren Coach Michael Carrick.

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Seit Wochen war klar, dass Carrick bald Geschichten sein wird. Wie prophezeit, ist die Länderspielpause im November offiziell sein Ende.

Nach nur 16 Partien als fixer Trainer wird die United-Legende nun unehrenhaft entlassen. Immerhin wurden fortgeschrittene Verhandlungen mit seinem Nachfolger Mauricio Pochettino bereits der Presse geleakt, bevor der Engländer selbst entlassen war.

Unehrenhaftes Ende einer Legende

Am Dienstag und Mittwoch leitete der 45-Jährige noch das Training bei den Red Devils. Die Verzögerung wird laut dem Medium auf die Absegnung durch die Besitzer, die Glazer Familie, und Co-Besitzer Sir Jim Ratcliff zurückzuführen.

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Nachfolger ist noch nicht fix

Noch ist Pochettino aber nicht unter Dach und Fach. Beim US-Nationalteam soll er noch die Spiele gegen Haiti leiten, womit ManUnited auch kein Problem haben soll.

Der US-Verband wurde wohl schon kontaktiert, um die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel von rund neun Millionen Euro wird der englische ex aequo Rekordmeister (20, mit Liverpool) nicht herumkommen.