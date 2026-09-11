Bablers Chaos-ORF-Forum strauchelt in 2. Tag

Medienminister spricht über Grundlagen für ORF-Reform. Zuvor wurde ein Referent gestrichen, der Babler als SPÖ-Chef beerben könnte. Wann die Reform kommen soll, weiß Babler noch nicht.

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Im Medienministerium von Andreas Babler (SPÖ) ist am Freitag das ORF-"Zukunftsforum" in seinen zweiten und finalen Tag gestartet. Tag 1 endete mit dem Auftritt einer Kabarettistin. Medienmanager Gerhard Zeiler hätte laut Insider-Infos ursprünglich referieren sollen, wurde dann aber doch nicht eingeladen, weil er Babler als SPÖ-Chef ersetzen könnte. Bei Tag 2 des Babler-Chaos-Forum sollen u.a. die Ergebnisse aus fünf Arbeitsgruppen präsentiert werden. In diesen diskutierten bereits am Donnerstag in Summe fast 200 Personen aus der Branche sowie Politiker. Ziel von Medienminister Babler ist es, Grundlagen für eine Gesamtreform des ORF zu erarbeiten. Er peilt einen "schlankeren, digitaleren, unabhängigeren und bürgernäheren" ORF an.

Babler weiß nicht, wann die Reform kommt

Wann mit der Reform zu rechnen ist, ließ Babler offen. Die "Gesamtreform" des öffentlich-rechtlichen Medienhauses werde "sicher kein einfaches Unterfangen", räumte er zum Auftakt der Veranstaltung am Donnerstag ein.

Im Vorfeld des Forums gaben mehrere Parteien bereits ihre Vorstellungen preis. Die ÖVP ließ damit aufhorchen, dass sie sich auch eine Finanzierung des ORF aus dem Bundesbudget vorstellen könne, womit sie vom ORF-Beitrag in Form einer Haushaltsabgabe, welche die Partei selbst noch vor wenigen Jahren installiert hat, abrücken würde. Die SPÖ steht dem skeptisch gegenüber. Konsens zeichnet sich hingegen dahingehend ab, dass es eine Reform der ORF-Gremien braucht - wie diese genau aussehen soll, ist freilich noch offen.

SRG-Generaldirektorin: "Zugänglich und zugewandt sein"

Zum Auftakt des zweiten Tages war Susanne Wille, Generaldirektorin der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), geladen. Sie sprach über Vertrauen und Relevanz im digitalen Zeitalter - und erinnerte an eine Volksabstimmung in der Schweiz, in der heuer eine Halbierung der Mittel für die SRG im Raum stand. 62 Prozent sprachen sich letztlich für eine starke SRG aus. "Die Menschen mögen das Vollprogramm. Dieses brauchen wir, um die Breite der Bevölkerung zu erreichen", sagte Wille.

Die Abstimmung sei eine Erinnerung daran gewesen, dass "wir unsere Legitimation jeden Tag neu verdienen müssen". Einfach nur Programm und Journalismus machen, reiche nicht mehr. "Wir müssen die Transparenz erhöhen, zugänglich und zugewandt sein", sagte die Generaldirektorin. Daher habe die SRG vermehrt den Austausch mit der Bevölkerung gesucht - "in Gasthöfen, in Dörfern".

Das Abstimmungsergebnis habe die SRG zwar gestärkt, "aber der Druck bleibt", sagte sie mit Blick auf ein verändertes Nutzerverhalten, Auffindbarkeit in Zeiten eines globalen Wettbewerbs, rasanten technologischen Entwicklungen und einem politischen Sparauftrag. Diesen in dreistelliger Millionenhöhe stemme man zu 95 Prozent durch Einsparungen in der Struktur. Doppelgleisigkeiten würden beseitigt, die Anzahl der Führungskräfte reduziert.

Der Journalismus werde dagegen bestmöglich geschützt, versicherte Wille. Da Vertrauen die entscheidende Währung sei, setze man auf Recherche, Faktenchecks und die Vermittlung von Medienkompetenz. Zugleich kooperiere man vermehrt mit privaten Medienhäusern, um gegen die internationale Digitalgiganten zu bestehen. So teile man etwa Video-Rohmaterial und überlege, die Plattformen für private Verleger zu öffnen.