oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

Parteien

Kanzlerfrage: Kickl so stark wie alle anderen Parteiobleute zusammen

Hier die Story im Oe24 E-Paper lesen

FPÖ-Chef bei 34 % ++ Stocker verliert ++ Babler erholt sich ein bisschen
OE24 auf Google bevorzugen

In Österreich wird der Kanzler nicht direkt gewählt sondern vom Bundespräsidenten ernannt - trotzdem gilt die wöchentlich von der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 erhobene Kanzlerfrage als ausgezeichnete Benchmark für die Zugkraft der jeweiligen Parteiobleute.

Balkendiagramm zur Kanzlerfrage: FPÖ 34 %, ÖVP 13 %, SPÖ 9 %, Grüne 7 %, NEOS 5 %, Andere 32 %.
Kanzlerfrage vom 10. 9. 2026 © oe24

Nun, wenn es nach der aktuellen Erhebung geht (vom 7. und 8. 9.), dann kann FPÖ-Obmann Herbert Kickl vor Umfrage-Muskelmasse kaum noch laufen: Aktuell würden den FPÖ-Obmann 34 % direkt ins Kanzleramt wählen, wenn dies möglich wäre. Dies sind übrigens die nicht hochgerechneten Rohdaten.

Kickl ist damit zwar etwas unter seinem besten Wert von 36 %  aber immer noch so stark wie alle anderen Parteiobleute zusammen: So kommt ÖVP-Chef und Kanzler Christian Stocker auf 13 %, er verliert damit einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche. Etwas erholen kann sich SPÖ-Chef Andreas Babler: 9 % bedeuten ein Plus von 3 Punkten, allerdings bleibt er abgeschlagen. Grünen-Chefin Leonore Gewessler kommt auf 7, NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger auf 5 %.

Auch interessant

4:0! ManUnited zerlegt Königsklassen-Debütant Sabah FK

Geheim-Deal enthüllt? Red Bull bestätigt Kooperation mit Jürgen Klopp

Hitze und Trockenheit: Das sind die besten Obstbäume für Ihren Garten

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Anti-Grosz-Protest bei Buchvorstellung

Vandalismus-Attacken: FPÖ sucht Übeltäter

Umfrage: SPÖ mit 14 % nur noch 1 % vor den Grünen

Soll ORF-Haushaltsabgabe abgeschafft werden?

Identitäre marschieren am Kahlenberg auf

Wie sich die SPÖ selbst zerstört

Showdown um ORF beginnt

Kanzlerfrage: Kickl so stark wie alle anderen Parteiobleute zusammen

Vorschlag für AMS-Reform: Was sich ändern soll

So aktiv sind politische Islamisten in Österreich