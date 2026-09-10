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Anti-Grosz-Protest bei Buchvorstellung

Ein Mann im Anzug sitzt hinter einem Buch mit dem Titel "AUSGEMERZT" auf einem Tisch.
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Bei der Buchpräsentation von Gerald Grosz in Trautmannsdorf protestierten Aktivisten mit einem roten Transparent. Die FPÖ übt nun scharfe Kritik an der Aktion.
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Am Donnerstag findet im Trautmannsdorfer "Trauteum" die Präsentation des Buches "Ab nach Hause" von Gerald Grosz statt. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung wurde vor dem Veranstaltungsort ein rotes Transparent mit der Aufschrift "Ab nach Hause Gerald" angebracht.

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Rotes Banner mit der Aufschrift "Ab nach Hause Gerald" und einem Porträt von Gerald Grosz.
Protest gegen Grosz © zvg

Kritik an der Aktion

Der FPÖ-Landtagsabgeordnete Michael Wagner aus dem Bezirk Südoststeiermark reagierte auf den Protest: "Es ist doch spannend: Gerald Grosz stellt sein Buch vor, in dem er sich mit aktuellen politischen Entwicklungen ausführlich und durchaus kritisch auseinandersetzt. Und dann besteht die intellektuelle Gegenleistung aus einem bemalten Bettlaken mit vier Wörtern ohne Interpunktion. Immerhin, das möchte ich den Aktivisten an dieser Stelle zugutehalten."

Forderung nach inhaltlicher Auseinandersetzung

Wagner fordert eine politischen Diskussion rund um die Buchpräsentation. Er meint: "Vielleicht wäre es beim nächsten Mal einen Versuch wert, sich mit Gerald Grosz auf intellektueller Ebene zu begegnen. Das ist zwar etwas fordernder und vielleicht auch weniger artistisch, als ein Bettlaken zu bemalen, würde einer ernsthaften politischen Debatte aber zweifellos besser zu Gesicht stehen".

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