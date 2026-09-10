Identitäre marschieren am Kahlenberg auf

Eine Versammlung der rechtsextremen Identitären und angekündigte Gegendemonstrationen am Samstag in Wien werden voraussichtlich die Polizei fordern.

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Gerechnet wird mit gegenseitigen Provokationen und möglichen Störaktionen, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag auf APA-Anfrage mit. Anders als im Sommer wurde der Aufmarsch der Identitären diesmal nicht untersagt.

Angemeldet wurde die rechtsextreme Demo am Kahlenberg unter dem Titel "Helden von Wien! Gedenkveranstaltung zur zweiten Wiener Türkenbelagerung 1682" mit rund 200 vom Veranstalter erwarteten Teilnehmern. Gleichzeitig gibt es zwei Gegendemonstrationen, eine ist am Leopoldsberg als Standkundgebung angemeldet, eine weitere mit rund 300 Teilnehmern im Bereich Heiligenstadt. Wegen der erwarteten gegenseitigen Provokationen werde die Polizei mit entsprechenden Kräften vor Ort sein, um ein Zusammentreffen der unterschiedlichen Gruppierungen und Ausschreitungen möglichst zu verhindern, hieß es.

Eine im Sommer geplante Demonstration der rechtsextremen Identitären in der Wiener Innenstadt war von der Polizei untersagt worden, mit der Begründung, dass für die Route bereits eine Gegendemonstration angemeldet worden war.