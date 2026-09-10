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Scheiben kaputt

Vandalismus-Attacken: FPÖ sucht Übeltäter

Zerbrochene Fensterscheibe mit Rissen und herausgeschlagenem Loch, Glassplitter am Boden.
© Facebook
Nach mehreren Vandalismusakten gegen das FPÖ-Bürgerbüro im Salzburger Stadtteil Schallmoos innerhalb weniger Monate ersuchen die Freiheitlichen die Bevölkerung um Hinweise zur Aufklärung der Anschläge.
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"Beschmierte Fassaden, eingeschlagene Fensterscheiben und Verwüstungen verursachten bereits Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro", hieß es in einer Aussendung der FPÖ-Landespartei. Die bereits vierte Vandalismusaktion habe sich in der Nacht auf Mittwoch ereignet.

Verletzt wurde niemand. "Wer mit Steinen wirft und mutwillig Parteieinrichtungen beschädigt, überschreitet jede Grenze der demokratischen Auseinandersetzung. Gewalt und Vandalismus sind keine Form des Protests, sondern politischer Extremismus", erklärte die Landesparteiobfrau, Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek.

Bei dem neuerlichen Anschlag sei ein Stein durch das Fenster des Büros geworfen und die Scheibe vollständig zerstört worden. Eine konkrete politische Täterschaft könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden und sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, wurde erklärt.

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