Rechnungshof-Aufstand gegen Doskozil

Nach schwerer Kritik von Doskozils SPÖ wehren sich die Landesrechnungshöfe und stellen sich hinter Burgenlands Direktor Wenk.

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Die Direktorinnen und Direktoren der Landesrechnungshöfe haben sich am Mittwoch hinter den burgenländischen Landesrechnungshof (BLRH) und Direktor René Wenk gestellt, der sich nach einem Bericht zu den Landesfinanzen zuletzt mit Kritik von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und seiner SPÖ konfrontiert sah. Persönliche sowie pauschale und unsachliche Angriffe auf die Kontrollinstitution seien entschieden abzulehnen, hielten sie nach einer Konferenz in der Steiermark fest.

Finanzkontrolle

Die Direktoren hoben die "zentrale Bedeutung einer unabhängigen, objektiven und sachlichen öffentlichen Finanzkontrolle" hervor. Die Landesrechnungshöfe würden sich einer kritischen Auseinandersetzung und einer sachlichen Diskussion zu ihren Berichten stellen. Das sei auch wesentlich, um die Ergebnisse zu reflektieren und die eigene Arbeit weiterzuentwickeln. Eine solche Auseinandersetzung müsse aber auf der Sachebene erfolgen und sich auf die zugrunde liegenden Fakten, die Methodik und die Feststellungen der jeweiligen Prüfung beziehen.