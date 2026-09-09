oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

Politik-Insider

Krimi um Demontage von Babler in der SPÖ

ID
von

Hier die Story im Oe24 E-Paper lesen

Warum jetzt Marterbauer Favorit ist.
OE24 auf Google bevorzugen

Der eine – Gerhard Zeiler – sagte zuletzt zu Recht, dass "mich keiner gefragt hat". Der andere – Markus Marterbauer – wurde bereits befragt. Die Rede ist jeweils von einem potenziellen Nachfolger von SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler. Dieser ist in der roten Welt – von Wien bis Bregenz und sämtlichen Vorfeldorganisationen der SPÖ – mehr als umstritten.

Auch interessant

Mega-Chaos um Bablers ORF-Gipfel

15.000 Euro: Neuer Steuer-Bonus kommt

Rechnungshof-Aufstand gegen Doskozil

Die roten Fans von Top-Medienmanager Gerhard Zeiler würden ihn gerne als SPÖ-Chef plus Vizekanzler installieren.

Ein Mann im Anzug spricht gestikulierend auf einer Bühne, trägt ein Headset-Mikrofon.
Gerhard Zeiler. © APA/FLORIAN WIESER

Dann würde Marterbauer übernehmen

Die Marterbauer-Variante ist hingegen eine, die Babler selbst – und Teile der Gewerkschaft – ersonnen haben. In diesem Szenario würde Babler zumindest Parteichef – er selbst würde auch das Medien-Ministerium behalten wollen – und Marterbauer Finanzminister UND Vizekanzler werden.

Marterbauer selbst wäre – so berichten es mehrere SPÖ-Insider – bereit Bablers Wunsch zu entsprechen. Es gebe aber noch zwei potenzielle Hinderungsgründe: Der SPÖ-Finanzminister wird derzeit bekanntlich wegen Lymphom-Krebs im Wiener AKH therapiert. Die Behandlung, die exzellent anschlage, dauere noch ein paar Wochen. Sollte er da – wovon auszugehen ist – grünes Licht erhalten, könnte er das Vizekanzleramt übernehmen. Aber: Gegenüber Roten soll er betont haben, dass er davor mit seiner Frau reden müsse. Nur wenn sie zustimme, würde der Wechsel an der SPÖ-Regierungsspitze funktionieren.

Und würde das reichen, um die Babler-Kritiker zu besänftigen? "Ich weiß es nicht", antwortet ein SPÖ-Spitzenmann oe24.

Und Zeiler? Dieser könnte "immer noch Kanzler-Kandidat werden", hofft einer der Kritiker von Babler. Oder dessen Unterstützer reden "endlich mit den maßgeblichen Playern in der SPÖ". Was offenbar immer noch nicht passiert sei.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Krimi um Demontage von Babler in der SPÖ

Grüne fordern Ötsch-Ablöse durch Pröll

Sex-Attacke auf 15-Jährige in Salzburg

Der Zeiler-Poker in der SPÖ

Blutbad: Mutter weiter in Lebensgefahr

Das Wetter am Vormittag: Sonne, im Westen Wolken

Geheimplan: SPÖ-Kreise wollen Babler durch Zeiler ersetzen

U-Ausschuss: Heißer Herbst startet mit Ministerinnen-Duo

"Randale" verhindern Abschiebung

Spitzel-Affäre: ORF-Chefin feuert Mitarbeiter