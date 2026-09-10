Frage der Woche
Soll ORF-Haushaltsabgabe abgeschafft werden?
Der ORF steht vor einer großen Reform. Vizekanzler Andreas Babler hat den Prozess angestoßen, während die FPÖ ein Volksbegehren zum ORF einbringt und die ÖVP die Haushaltsabgabe abschaffen will.
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Um die Zukunft des ORF wird derzeit heiß gerungen. Im Mittelpunkt steht die Frage:
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Fällt die Haushaltsabgabe, muss der ORF alternativ finanziert werden. Eine Möglichkeit wäre eine Budgetfinanzierung.
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