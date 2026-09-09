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Falt-iPhone

Apples neuer CEO stellt neue iPhones vor

Ein Mann steht vor einer großen Präsentation mit einem MacBook Pro auf dem Bildschirm im Hintergrund.
© APA/AFP/Apple Inc./HANDOUT
Die iPhone-18-Serie kommt. Außerdem erscheint das erste Falt-iPhone und ein neu überholter KI-Assistent Siri. Um 19 Uhr startet die große Präsentation.
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Auf Steve Jobs folgte 2011 Tim Cook an der Spitze von Apple. Jetzt, 15 Jahre später, übernimmt Hardware-Genie John Ternus den finanziell gut aufgestellten Konzern. Am Mittwochabend gibt der neue Chef sein erstes, großes Stelldichein bei der jährlichen iPhone-Events. Das diesjährige Motto: "Surprise and shine".

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Ein faltbares iPhone mit geöffneter Musik-App auf weißem Hintergrund.
Falt-iPhone © X/ Noah Cat

iPhone-18-Serie

Die iPhone-18-Serie soll einige große Neuerungen bringen. Neben dem obligatorischen Hardwareupgrade gibt es erhebliche Verbesserungen für Apple Intelligence. Dazu steht mit iOS 27 auch eine neue Version der Sprachassistentin Siri bereit.

Zum ersten Mal seit Jahren wird auch wieder neue Hardware die Show stehlen. Sieben Jahre nachdem die ersten Smartphones mit Faltdisplay auf den Markt gekommen sind, dürfte nun auch bei Apple in Cupertino die Ära der "Foldables" anbrechen.

Das mutmaßlich "iPhone Ultra" getaufte Gerät dürfte Ternus' Premiere viel Gewicht verleihen. Ganz leicht haben wird es das faltbare Handy allerdings nicht, soll es laut Gerüchteküche doch noch ein Stück teurer werden, als seine Android-Konkurrenten. Auch die "gewöhnlichen" iPhones sollen als Folge der Chipkrise einen spürbaren Preissprung machen.

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