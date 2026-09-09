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Shopping Week

Welser ShoppingNight am 11. September

Welser Shopping Week
© Stadtmarketing Wels
Am Freitag sorgen von 13 bis 18 Uhr lebende Schaufensterpuppen im MAX.CENTER Wels bei Fussl, Tom Tailor Casual, Only, Ernsting’s family und C&A für besondere Hingucker. Dabei werden die neuesten Herbsttrends direkt in den Shops präsentiert.
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Zahlreiche Geschäfte, attraktive Angebote und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgen derzeit für eine erlebnisreiche Einkaufswoche in der Messehauptstadt. Gemeinsam mit starken Handelspartnern wie dem XXXLutz, dem MAX.CENTER und der ShoppingCity Wels setzt die Wels Marketing & Touristik GmbH erneut ein Zeichen für den stationären Handel und den Einkaufsstandort Wels.

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Welser Shoppingweek
Vielfältiges Rahmenprogramm © Welser Stadtmarketing

Höhepunkt der Woche ist die große ShoppingNight am Freitag, 11. September, die mit verlängerten Öffnungszeiten, besonderen Aktionen und einem abwechslungsreichen Programm am Ringstraßenplatz für zusätzliches Eventflair sorgt.

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