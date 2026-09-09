Shopping Week
Welser ShoppingNight am 11. September
Zahlreiche Geschäfte, attraktive Angebote und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgen derzeit für eine erlebnisreiche Einkaufswoche in der Messehauptstadt. Gemeinsam mit starken Handelspartnern wie dem XXXLutz, dem MAX.CENTER und der ShoppingCity Wels setzt die Wels Marketing & Touristik GmbH erneut ein Zeichen für den stationären Handel und den Einkaufsstandort Wels.
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Höhepunkt der Woche ist die große ShoppingNight am Freitag, 11. September, die mit verlängerten Öffnungszeiten, besonderen Aktionen und einem abwechslungsreichen Programm am Ringstraßenplatz für zusätzliches Eventflair sorgt.
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