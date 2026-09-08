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Am 9. September

Ars Electronica Festival Opening im Mariendom

Ars Electronica Festival
© AEX
Auf dem Festival triffst du das Who is Who der internationalen Medienkunstszene ebenso wie junge Shootingstars und alle die sich für Zukunftsvisionen interessieren.
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Können wir mit Konflikten gut umgehen? Das Ars Electronica Festival findet: Nein! Das Festival für Kunst, Kultur und Gesellschaft lädt von Mittwoch, 9. September bis Sonntag 13. September unter dem "Negotiating Humanity" ein, daran zu arbeiten.

"Hadra Rave" am Domplatz

Der Mariendom wird am Mittwoch um 19 Uhr erneut zum Schauplatz der offiziellen Festival-Eröffnung. Der kostenlos zugängliche Abendevent vor und in Österreichs größter Kathedrale wird wieder klassische Orchesterkultur mit zeitgenössischen Technologien verbinden. Das vielschichtige Konzerterlebnis wird von Markus Poschner und dem Bruckner Orchester Linz präsentiert. Den Auftakt am Domplatz machen die in Wien lebende DJane, Produzentin und Künstlerin Seba Kayan und der syrische Oud-Spieler Orwa Saleh. Gemeinsam präsentieren sie "Hadra Rave".

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Geführte Festival-Walks

Das fünftägige Programm mit Ausstellungen, Performances, Konzerten, und Workshops ist fast unüberschaubar. Die bequeme Alternative: Die geführten Festival Walks starten heuer am OK-Platz und führen unter anderem auch durch die Krypta der Karmelitenkirche, zu den Gängen und Kapellen des Priesterseminars und zu den Elisabethinen. Über das Francisco Carolinum führt der Festivalparcours weiter zum BRG Fadingerstraße und zur Katholischen Privat-Universität Linz (KU).

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