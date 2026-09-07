Weniger Aussteller auf Österreichs größter Jugend-Berufsmesse

Empathie, Kreativität und handwerkliches Geschick sind die drei Eigenschaften, die Menschen auch in Zukunft in Berufen unverzichtbar machen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Von 30. September bis 03. Oktober 2026 dreht sich in Wels wieder alles um Ausbildung, Lehre, Schule und Karriere. Damit Schüler bestens auf Österreichs größte Berufsinformationsmesse vorbereitet sind, bietet das WKO Karriere-Center auch heuer wieder kostenlose Vorbereitungsworkshops für Schulen an. "Hoffentlich knacken wir die 90.000 Besucher-Mark", sagt WKOÖ-Präsident Doris Hummer am Donnerstag beim Pressegespräch. Die Zahl der Aussteller sei auf 300 zurück gegangen, das sei der wirtschaftlichen Lage geschuldet. Im Vorjahr waren es noch 330 Infostände. Hummer nennt auch ein paar neue Aussteller, von Team7 über Lidl bis hin zur Stern Holding. "Das besondere an der Messe ist der direkte Austausch mit den Unternehmen und der Peer-to-Peer-Austausch mit den Lehrlingen", so Hummer, die nicht schönreden will, dass die Lehrlingsstellensuche schwieriger geworden ist. Aktuell werden 21.390 Menschen in 5.038 oö. Betrieben ausgebildet. Mit Blick auf die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz empfiehlt Hummer Berufe "für die man die Hände" braucht. Friseurin sei beispielsweise ein Zukunftsjob.

STAR TRUCK kommt

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) freut sich, dass heuer erstmals der STAR TRUCK in Wels vorfahren wird, der junge Menschen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik interessieren soll.