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Leonding repariert jetzt auch Pflanzen

Pflanzen-Repair-Ecke
© Getty Images/iStockphoto
Friedhofsgärtner zeigt auch wie Balkonpflanzen schöner und wertvoller für Insekten werden.
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141 Gemeinden, mehr als 56 Prozent der oberösterreichischen Bevölkerung und fast 700 sichtbare Bienenweiden: Die "Bienenfreundliche Gemeinde" ist längst zu einer großen Bewegung für mehr Natur vor der eigenen Haustür geworden. Immer mehr Gemeinden machen aus Straßenrändern, Grünflächen, Ortsplätzen und Gärten wertvolle Lebensräume für Wildbienen, Honigbienen und andere Insekten.

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Pflanzen-Repair-Ecke

Eine besonders kreative Idee kommt aus Leonding. Dort wurde das Prinzip des Repaircafés auf Balkon- und Zimmerpflanzen übertragen. In der "Pflanzen-Repair-Ecke" helfen Friedhofsgärtner Dominik Picha und Kräuterpädagogin Magdalena Miesenberger bei kranken Pflanzen, geben Tipps zum naturnahen Garteln und zeigen, wie Balkon und Garten gleichzeitig schöner und wertvoller für Insekten werden können. Zwei Termine haben bereits stattgefunden. Die nächste Pflanzen-Repair-Ecke gibt es am 23. September.

Gegen Hitze

"Mehr Biodiversität und Vielfalt gegen Monokulturen und Einfalt stärkt die Resilienz unserer Gemeinden und erhöht die Lebensqualität der Bevölkerung bei der nächsten Hitzewelle", freut sich Norbert Rainer, Geschäftsführer beim Klimabündnis Oberösterreich über das Engagement der Bienenfreundlichen Gemeinden in Oberösterreich.

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