Flughafen
Après-Ski-Schnapsidee? Mehr Skiurlauber nach Linz einfliegen
Der Linzer AHOI-Gemeinderat Clemens Brandstetter kritisiert Gerhard Kunesch, der 20 Jahre lang den Linzer Flughafen - bis 2018 - gemanagt hat: "Es ist schon kurios, was im Zusammenhang mit dem Flughafen Linz herumphantasiert wird. In einem OÖN-Artikel sagt der ehemalige Flughafenchef, Linz sollte auf Ski-Incoming-Tourismus setzen, wie er in Salzburg und Innsbruck erfolgreich betrieben werde. Eine Chance für Oberösterreich, meint er, und verweist auf Dachstein West und Hinterstoder."
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Es sei laut Brandstetter doch völlig realitätsfremd zu glauben, dass jemand nach Hörsching fliegen würde, um anschließend in ein Tagesausflugsskigebiet wie Hinterstoder oder Dachstein West zu fahren, wenn er auch direkt nach Salzburg oder Innsbruck fliegen könne.
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