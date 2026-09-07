Faustschlag
Fußballfan schlug Spieler Zahn aus
Das Duell in der 1. Klasse Ost zwischen St. Marien und Wartberg endete am Sonntag laut OÖN mit Faustschlägen und einem Polizeieinsatz.
Laut dem Medienbericht wollte der Spieler in Richtung Kabinen gehen, als ein Gäste-Fan auf das Spielfeld lief und ihn mit einem Faustschlag attackierte.
Der Spieler verlor einen Zahn und ging zu Boden. Weitere Zuschauer liefen danach auf das Spielfeld, um die Situation zu beruhigen. In der Folge kam es aber erneut zu einer Rauferei, bei der zwei weitere Menschen verletzt wurden.
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Ermittlungen aufgenommen
Der Spieler musste im Spital behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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