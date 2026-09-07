Stadion Center feiert spektakulären Neustart

Das Stadion Center präsentiert sich nach mehr als einjähriger Umbauphase in völlig neuem Glanz – und lädt gleich drei Tage lang zum großen Feiern ein.

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Die Mall wurde umfassend neugestaltet, zahlreiche Shops modernisiert, neue Marken sind eingezogen. Wer das Center kennt, wird es kaum wiedererkennen: Moderne Konzepte, frischer Branchenmix und ein völlig neues Einkaufserlebnis erwarten Besucherinnen und Besucher zwischen Mode, Beauty, Gastronomie und Freizeit. Und die Entwicklung geht weiter – in den kommenden Monaten sind weitere Verbesserungen geplant.

Direkter Draht aus dem Westen der Stadt

Ein echter Meilenstein gelingt beim Thema Erreichbarkeit: Seit 5. September verbindet die verlängerte Straßenbahnlinie 18 den Westen Wiens auf direktem Weg mit dem Stadion Center. Von der U6 Burggasse-Stadthalle geht es über Westbahnhof, Hauptbahnhof, St. Marx und Schlachthausgasse bis zur U2-Station Stadion – rund drei neue Kilometer Streckenführung durch den Prater, sieben zusätzliche Haltestellen, unzählige neue Umsteigemöglichkeiten. Das Stadion Center rückt damit noch näher an ganz Wien heran und ist ab sofort sowohl mit der U2 als auch mit der Straßenbahn bequem erreichbar.

Shopping-Träume werden wahr. © Stadtion Center

Drei Tage Ausnahmezustand: Das Geburtstagsfest

Von 10. bis 12. September verwandelt sich das Stadion Center in eine einzige große Shopping-Bühne. Drei Tage voller Aktionen, Unterhaltung und Überraschungen warten auf alle, die Lust auf ein besonderes Einkaufserlebnis haben.

Donnerstag: Late Night Shopping mit Stimmung

Der Auftakt hat es in sich: Von 17 bis 21 Uhr verwandelt sich das Center beim Late Night Shopping in eine entspannte Shopping-Lounge – mit DJ, Bar und gratis Snacks. Zusätzlich gibt es bei Tauber donnerstags und freitags einen Gratis-Kaffee für alle, die um mindestens 50 Euro in einem Shop des Centers einkaufen.

Freitag: Große Fashion-Show mit „Wer wird Shopping-Star?"

Am Freitag steht ganz Wien Kopf: Beim Stadion Center Style Contest zwischen 14 und 18 Uhr treten modebegeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegeneinander an. Mit einem stolzen Budget von 300 Euro und nur zwei Stunden Zeit müssen sie ein komplettes Outfit samt Styling zaubern – bewertet von einer prominent besetzten Jury, mit Influencerin Nadine Mayerhofer an vorderster Front. Der Hauptgewinn: der Titel „Stadion Center Shopping-Star" und 300 Euro in Gutscheinen. Und das Beste: Die selbst zusammengestellten Looks dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sogar behalten. Wer nicht selbst mitmacht, kommt trotzdem auf seine Kosten – etwa beim ZERO Shopping Brunch von 9 bis 12 Uhr, bei Goodiebags von s.Oliver und zahlreichen weiteren Überraschungen der Shops.

Samstag: Großer Familientag mit Kids Day

Zum krönenden Abschluss verwandelt sich das Center am Samstag in ein Familienparadies. Beim Kids Day warten unzählige Mitmach- und Kreativstationen: Pizza backen, Schlüsselanhänger gestalten, Schminken, Magnete basteln in der Printshop-Ecke – und für die Kleinsten zwischen zwei und vier Jahren gibt es sogar eine eigene Kleinkinderecke. Auch kulinarisch wird gefeiert: Unter dem Motto „Kinder essen gratis!" spendieren Don Camillo und Tauber ein kostenloses Kindermenü.

Mit neuen Shops, besserer Erreichbarkeit und einem dreitägigen Fest voller Highlights setzt das Stadion Center ein klares Zeichen: Hier ist Shopping wieder ein echtes Erlebnis.