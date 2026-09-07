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Scheibbs: Müllbrand löst Gas-Alarm aus

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Kein Routineeinsatz.
© BFKDO Scheibbs/ Philipp Pflügel
Am Sonntagfrüh rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einer Scheibbser Wohnsiedlung aus, der sich von einem vermeintlichen Routineeinsatz zu einer potenziellen Gefahrenlage entwickelte.
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Wie Philipp Pflügl vom Bezirksfeuerwehrkommando Scheibbs gegenüber ORF NÖ bestätigte, standen zunächst drei bis vier Mülltonnen in Flammen.

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Beim Eintreffen der Feuerwehren Scheibbs und Neustift hatte die Polizei bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Dabei stellte sich heraus, dass durch die Hitze des Feuers eine Gasleitung geschmolzen war und Gas austrat.

Hubschrauberlandeplatz musste gesperrt werden

Die Einsatzkräfte verständigten daraufhin umgehend die EVN, sperrten das Wohngebiet ab und wiesen die Anrainerinnen und Anrainer an, ihre Fenster geschlossen zu halten. Da sich das Klinikum Scheibbs in unmittelbarer Nähe befindet, musste aus Sicherheitsgründen auch dessen Hubschrauberlandeplatz für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.

Nach etwa zwei Stunden konnten die Techniker der EVN das Gasleck schließlich beheben und der Einsatz, an dem vier Feuerwehren mit über 20 Mitgliedern beteiligt waren, konnte beendet werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, die genaue Brandursache wird nun ermittelt.

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