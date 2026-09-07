Emotionaler Abschied von Rudolf Buchbinder

Zum Abschluss des Festivals 2026 ein letztes Mal als künstlerischer Leiter am Klavier.

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Rudolf Buchbinder hat sich am Sonntagabend nach 20 Jahren als künstlerischer Leiter des Grafenegg Festivals verabschiedet. Gemeinsam mit dem Orchestra Giovanile Luigi Cherubini begeisterte der Pianist das Publikum ein letztes Mal in dieser Funktion. Die zwei Jahrzehnte in Grafenegg seien für ihn "ein großes Geschenk" gewesen, sagte er laut Landespressedienst.

"Die Begeisterung unseres Publikums, die vielen außergewöhnlichen Künstlerinnen und Künstler und die einzigartige Atmosphäre dieses Ortes haben diese Zeit unvergesslich gemacht. Dafür empfinde ich große Dankbarkeit", so Buchbinder. Er bleibt Grafenegg als Präsident des Festivals erhalten. Die Nachfolge als künstlerischer Leiter tritt mit 1. Oktober der Kulturmanager Johannes Neubert an.

Rudolf und Agi Buchbinder mit Sohn Michael © Andreas Tischler / Vienna Press

"Grafenegg in die Welt getragen"

"20 Jahre lang hast du für Grafenegg alles gegeben: deine Leidenschaft, deine Liebe zur Musik und dein Streben nach höchster Qualität. Du hast die Welt nach Grafenegg gebracht und Grafenegg in die Welt getragen", würdigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) das Wirken Buchbinders.

31 Konzerte - 23 im Rahmen des 20. Grafenegg Festival und acht im Zyklus der Sommerklänge - bildeten seit Mitte Juni 2026 die am Sonntag zu Ende gegangene Sommersaison. Etwa 48.000 Besucher wurden gezählt.