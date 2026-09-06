Die TV-Highlights der Woche

Spannende Serienstarts, packende Blockbuster und große Unterhaltung

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ihr kompakter Überblick für die Fernsehwoche: Alle Highlights und Empfehlungen direkt auf einen Blick.

Überblick. Ob fesselnde Krimimomente, großartige Spielfilme oder beste Unterhaltung für den gemütlichen Abend auf der Couch – die kommende Fernsehwoche hält wieder einige visuelle Leckerbissen bereit. Wir haben das unübersichtliche Programm für Sie durchforstet und die absoluten Höhepunkte übersichtlich zusammengetragen, damit Sie zur richtigen Zeit garantiert den passenden Sender einschalten.

Montag: ORF-Premiere von »Das Lehrerzimmer«

ORF 1. Spannendes, atmosphärisch dichtes Gesellschaftsdrama von Ilker Çatak. Leonie Benesch ('September 5') brilliert als ambitionierte, junge Lehrerin, die bei der Aufklärung von Diebstählen in ihrem Gymnasium korrekt vorgehen will. Zwischen den Fronten von Kollegium, Eltern, Schülerinnen und Schülern gerät sie bald an ihre Grenzen.

. © Hersteller

Dienstag: Neue Folgen von »Soko Linz«

ORF 1. Als der Amateur-Eishockeyspieler Karim Vitovic nach einem Trainingsmatch tot auf dem Eis liegt, fällt der Verdacht schnell auf den Trainer – Biggis Bruder Walter (Michael Edlinger). Während sich Pichlwanger (Michael Steinocher) und Joe (Katharina Stemberger) bemühen, neben den schwierigen Ermittlungen eine neugierige Journalistin unter Kontrolle zu halten, umgeht Biggi (Angelika Niedetzky) die Ermittlungssperre und schießt sich auf den Spieler Georg Pilhamer (Fabian Unger) ein, der offenbar in einen Streit mit dem Toten verwickelt war.

Oder war es Nelly (Toni Gohl), die Tochter des Toten, die vor Scham im Boden versinken wollte, weil sich ihr Vater in ihr Liebesleben eingemischt hat? Joe und Biggi lassen sich allerdings bei ihren Ermittlungen nicht aufs Glatteis führen.

. © Hersteller

Mittwoch: ORF-Premiere: »Rosamunde Pilcher: Verliebt in einen Butler«

ORF 2. Seit Anne von ihrem Mann Harry verlassen wurde, arbeitet sie bis zum Rand der Erschöpfung, um den familieneigenen Bauernhof am Laufen zu halten. Ein Geschenk ihrer Tante Sally kommt da wie gerufen. Für einige Wochen leiht sie Anne ihren zuverlässigen Butler John. Auch wenn Anne es nur ungern zugibt: Vom ersten Tag ihrer Zusammenarbeit an fühlt sie sich magisch zu John hingezogen - ein Gefühl, das offenbar auf Gegenseitigkeit beruht. Doch das Schicksal scheint andere Pläne mit ihnen zu haben.

. © Hersteller

Donnerstag: Neue Folge von »Die Rosenheim-Cops«

ORF 2. Eine ausgelassene Hochzeit endet mit einer schockierenden Entdeckung. Am Tag nach dem Fest wird die Braut ermordet hinter dem Wirtshaus aufgefunden. Auffällig ist, dass der Witwer Mathias Lechner von dem Erbe enorm profitiert. Aber auch der Wirt Sepp Gruber, der mit der Toten gestritten hatte, gehört zu den dringend Tatverdächtigen. Während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, gibt Frau Grasegger ihr Bestes, um ihrem Mann beim Rosenheimer Blasmusik-Wettbewerb zum sicheren Sieg zu verhelfen.

. © Hersteller

Freitag: Start der Serie von »Die Chefin«

ORF 2. Seit Monaten gibt es keine Spur von drei verschleppten Frauen. Da kann die Jüngste unter ihnen, die 19-jährige Vivien, endlich fliehen. Mit ihrer Hilfe gelingt es dem Team von Hauptkommissarin Vera Lanz, den mutmaßlichen Entführer auszuforschen. Wie sich zeigt, ist der Mann vor kurzem an Herzversagen gestorben. Auch sein Sohn Valentin Wimmer kann wenig zur Aufklärung beitragen. Er ist Autist. Vera läuft langsam die Zeit davon. Noch immer sind zwei Opfer abgängig. Sie drohen zu verhungern.

. © Hersteller

Samstag: »The Voice of Germany«

PRO 7. Fünf Coaches bleiben auf Position: Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos und Michi Beck & Smudo nehmen 2026 erneut auf den berühmten roten Stühlen von "The Voice of Germany" Platz. Für die eingespielte Coach-Truppe heißt es jetzt zum zweiten Mal: An die Buzzer, ready, go! Der gemeinsame Fight um die besten Stimmen des Landes beginnt.

(v.l.n.r.) Nico Santos; Rea Garvey; Shirin David; Michi Beck; Smudo © Christoph Köstlin / Dung Nguyen

Sonntag: »Tatort: König in Gelb«

ORF 2. Charlotte Lindholms (Maria Furtwängler) jüngster Fall führt sie ins niedersächsische Kleinhude in ein sogenanntes Demenzdorf, wo Menschen mit Demenz ein normales Alltagsleben ermöglicht wird. Einer der Bewohner, der allseits beliebte Herr König (Thomas Thieme), soll ein Serientäter sein und sieben Menschen ermordet haben. Behauptet zumindest Hauptkommissar Vogel (Andreas Lust). Wütend, weil ihm keiner glaubt, bittet Vogel Charlotte Lindholm um Hilfe. Doch auch Vogel hat ein Geheimnis: Genau wie die Leitung des Demenzdorfes.

Im Laufe ihrer Ermittlungen beginnt Charlotte selbst, an ihrer Erinnerung zu zweifeln. Aber sie täuscht sich nicht: Hier gibt es mehrere Verdächtige.

. © Hersteller