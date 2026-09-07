NÖ Frauenlauf: 30.000 Euro gegen Krebs

Am 6. September gingen 3.211 Läuferinnen beim 20. NÖ Frauenlauf in St. Pölten an den Start. Das Event bot Lauf- und Nordic-Walking-Strecken von 2,5 bis 9,8 Kilometern, Kinderläufe sowie eine spezielle 2er-Generationenwertung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Neben der sportlichen Bewegung stand vor allem der soziale Zweck im Fokus der Veranstaltung: Pro Teilnehmerin flossen zehn Euro an die Krebshilfe NÖ sowie die Stammzellspende des Österreichischen Roten Kreuzes.

Im Rahmen der Siegerehrung konnten Initiator Christian Kohl und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) so einen Spendenscheck in Höhe von 30.000 Euro übergeben.

Bereits insgesamt rund 970.000 Euro gesammelt

Teschl-Hofmeister zeigte sich vom gesellschaftlichen Zusammenhalt tief beeindruckt: "An diesem Tag gibt es nur Gewinnerinnen und Gewinner. Menschen, die durch unsere Aktion ,Laufen gegen Krebs‘ Unterstützung erhalten. Frauen, die mit Begeisterung ihre sportlichen Grenzen ausloten. Und Familien, die ihre Liebsten mit Stolz anfeuern."Den großen Wert der Veranstaltung fasste sie zudem passend zusammen: "Der NÖ Frauenlauf vereint Prävention, Gesundheitsförderung und gelebte Solidarität. Unser Ziel ist es, Menschen in schwierigen Lebenssituationen aktiv zu unterstützen."

Seit der ersten Austragung im Jahr 2006 sammelte die Initiative bereits rund 970.000 Euro und ist damit mittlerweile der zweitgrößte Finanzier der Stammzellspende in Österreich.