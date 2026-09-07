NÖ Open: ÖTV-Asse jagen Heimsieg in Tulln

Das internationale Spitzentennis kehrt mit der sechsten Auflage des ATP-100-Challenger-Turniers "NÖ Open" nach Tulln zurück.

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Im Hauptfeld stehen die Österreicher Lukas Neumayer und Sandro Kopp sowie die Wildcard-Spieler Filip Misolic, Sebastian Sorger und Nico Hipfl.

Besonders Neumayer, der 2024 das Finale erreichte und künftig die Top 100 abzielt, blickt dem Heimevent positiv entgegen: "Die Vorfreude ist schon ziemlich groß. Es ist immer etwas Besonderes, in Österreich zu spielen, und Tulln ist für mich jedes Jahr eines der Highlights." Für ihn ist das Turnier zudem eine "richtig gute Generalprobe für den Davis Cup", der kurz darauf in Wien stattfindet.

Auch Filip Misolic hofft nach einer sechsmonatigen Verletzungspause und seinem Comeback bei den US Open auf einen Aufwärtstrend: "Natürlich wird es noch etwas dauern, bis ich wieder auf meinem Niveau bin. Aber mit ein, zwei Siegen und ein paar Matches kann es im Tennis schnell gehen."

"Eine Woche mit richtig gutem Tennis"

Turnierdirektor Florian Leitgeb freut sich auf den Start und betont die Ausrichtung der Veranstaltung: "Unser Anspruch ist es, den Zuschauern eine Woche mit richtig gutem Tennis zu bieten und gleichzeitig möglichst vielen heimischen Spielern die Chance zu geben, sich auf diesem Niveau zu präsentieren." Abgerundet wird das Tennisfest durch ein Rahmenprogramm wie die "One-Shot-Challenge" für Hobbysportler, bei der VIP-Tickets für das Finale am 13. September vergeben werden.