Schulstart NÖ: Weniger Taferlklassler

Für Schüler in Niederösterreich beginnt mit 7. September das neue Schuljahr mit einem Minus, nicht für die Schüler sondern bei den Schülerzahlen.

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Laut Schätzungen der Statistik Austria zeichnet sich eine leichte Trendwende bei den Schulanfängern ab: Nach jahrelangen Zuwächsen wird bundesweit zum zweiten Mal in Folge ein kleines Minus erwartet.

Niederösterreich gehört zur Ost-Region (Wien/NÖ/Burgenland), in der der Unterricht eine Woche früher startet als im Rest des Landes. In dieser Region kehren insgesamt 512.000 (1,175 Mio. bundesweit) in die Schulen zurück, darunter 42.000 Kinder (95.000 bundesweit), die zum ersten Mal in einem Klassenzimmer Platz nehmen.

Bundesweites leichtes Minus

Bei der bundesweiten Verteilung auf die Schultypen zeigen die Prognosen kaum große Schwankungen. Während die Zahl der Volksschüler minimal um 0,2 Prozent auf 375.000 sinkt, wird bei den Mittelschulen, den allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) sowie den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen ein leichtes Plus erwartet. Den stärksten Zuwachs verzeichnen laut Schätzung die Berufsschulen mit einem Anstieg von 1,1 Prozent auf 114.000 Schüler.