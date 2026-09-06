St. Pantaleon: 5,5-Mio-Vereinshaus eröffnet

In St. Pantaleon-Erla (Bezirk Amstetten) wurde an diesem Wochenende das neue Multivereinshaus mit einem zweitägigen Fest offiziell eröffnet.

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Nach dem Spatenstich im Sommer 2024 entstand für rund 5,5 Millionen Euro eine moderne gemeinsame Infrastruktur für die lokale Feuerwehr, den Musikverein, den Schuhplattler- und Trachtenverein sowie die Theatergruppe.

Den Auftakt des Festwochenendes bildete ein feierlicher Bieranstich mit Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Sie lobte das große ehrenamtliche Engagement: "Unsere Vereine sind wichtige Lebensadern in unseren Gemeinden. Und in der Gemeinde St. Pantaleon-Erla gibt es ein unglaublich gut funktionierendes Vereinsleben." Mikl-Leitner betonte weiter, dass dieser Einsatz nicht selbstverständlich sei: "Hinter jedem Einsatz, jeder Probe und jeder Aufführung stehen Menschen, die Verantwortung übernehmen."

Unverzichtbare Unterstützung durch das Land

Auch Bürgermeister Roman Kosta unterstrich die Wichtigkeit des Neubaus: "Das Multivereinshaus soll als zentraler Treffpunkt für das Vereins- und Gemeinschaftsleben im Ort dienen." Dabei hob er explizit die unverzichtbare Unterstützung durch das Bundesland Niederösterreich hervor, das der Gemeinde auch bei weiteren Projekten wie der aktuellen Kindergartenoffensive als starker Partner zur Seite steht.

Abgerundet wurde das Eröffnungswochenende am Sonntag durch eine Feldmesse, die feierliche Segnung des Gebäudes sowie ein buntes Rahmenprogramm samt Führungen, bei denen die Besucher die neuen Räumlichkeiten besichtigen konnten.