Wien will Wohnen fairer machen

Ein guter Tag für alle Wohnungssuchenden in Wien: Am 22. September startet die Wohnungsvergabe nach dem neuen, fairen System der Stadt – und wer sich informieren will, findet heute beim "Tag des Wiener Wohnbaus" im Rudolf-Bednar-Park alle Antworten an einem Ort.

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Mit "Wohnungsvergabe NEU" bringt Wien frischen Wind in die Vergabe von geförderten Wohnungen und Gemeindewohnungen – die Vorab-Registrierung ist schon jetzt möglich. Das neue Punktesystem sorgt dafür, dass Menschen mit besonders dringendem Wohnbedarf, etwa Schwangere oder Opfer von häuslicher Gewalt, künftig schneller zu einer Wohnung kommen. Die Stadt verspricht sich davon eine transparentere und flexiblere Vergabe – das soll ein echter Fortschritt für alle Wienerinnen und Wiener sein.

Bonuspunkte belohnen Geduld

Ab 22. September läuft die Vergabe ausschließlich über das neue System, und wer schon länger vorgesorgt hat, wird belohnt: Besitzer eines gültigen Wiener "Wohn-Tickets" erhalten fünf Startpunkte, dazu gibt es je nach Besitzdauer (zwei bis fünf Jahre) noch zusätzliche Extrapunkte – nutzbar bis Jahresende. Eine faire Chance für alle, die schon länger auf der Suche sind.

Ein Tag voller Antworten

Wer noch Fragen zum neuen System hat, ist am Sonntag beim "Tag des Wiener Wohnbaus" bestens aufgehoben: Von 12.00 bis 18.30 Uhr stehen Expertinnen und Experten – darunter die MieterHilfe – für alle Anliegen rund ums Wohnen bereit. Mit dabei sind außerdem Wien Energie, die Wiener Klima-Tour, das Mobile Stadtservice, die Grätzlpolizei und das Programm "Raus aus Gas".

Musik, Spiel und Spaß für die ganze Familie

Und auch das leibliche und musikalische Wohl kommt nicht zu kurz: Der 1. Wiener Gemeindebauchor eröffnet das Programm, bevor "The Bad Powells" mit 1970er-Sound für gute Stimmung sorgen. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher wird ebenfalls einiges geboten: Robert Steiner tritt mit "ORF KIDS unterwegs" auf, dazu gibt es Graffiti-Workshops, einen Mitmach-Zirkus zum Jonglieren-Lernen und ein buntes Sportprogramm. Bei der Station "Stadtplanung" dürfen Kinder sogar ihre ganz eigene Traumstadt entwerfen – ein Tag, der Lust auf die Zukunft Wiens macht.