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Astoria Artshow: Neue Kunstmesse feiert Premiere

Kunstmesse in historischem Architekturjuwel.
© Astoria Artshow
Von 10. bis 13. September 2026 öffnet die Astoria Artshow erstmals ihre Pforten – Schauplatz ist die historische Astoria Garage im 8. Wiener Gemeindebezirk.
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Hinter dem neuen Messeformat steht der Verein VAU – Vienna Art United, ein Zusammenschluss von 35 renommierten Wiener Galerien, die gemeinsam eine zeitgenössische Kunstmesse mit internationaler Ausstrahlung aufbauen wollen. Die diesjährige Ausgabe versteht sich als Auftakt und Preview für die reguläre Wiener Kunstmesse, die ab 2027 etabliert werden soll.

Die Astoria Artshow wird rund 70 österreichische und internationale Galerien zusammenbringen und etablierte wie auch aufstrebende künstlerische Positionen präsentieren. Veranstaltungsort ist die Astoria Garage in Wien, ein beeindruckendes Architekturjuwel aus dem Jahr 1923, die erstmals als Veranstaltungsort für ein großes Kunstevent genutzt wird.

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