"RunForHope": Charity-Lauf im Prater

Nach dem Erfolg 2025 lädt Missio Österreich am 27. September 2026 zur zweiten Auflage des Charity-Laufs "RunForHope" in den Wiener Prater.

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Die Teilnahmebeiträge helfen Kindern in der Demokratischen Republik Kongo. Dort schuften Zehntausende Mädchen und Buben unter ausbeuterischen Bedingungen in Kobalt-Minen für die weltweite Akku-Produktion.

Ordensschwester Bernadette Muinidi schenkt ihnen in der Stadt Kolwezi durch Bildung und Betreuung einen Ausweg aus der Armut.

"Botschaft der Hoffnung durchs Laufen"

Hauptorganisatorin Monika Schwarzer-Beig freut sich: "Mich begeistert beim Lauf die einzigartige Stimmung. Man spürt, dass hier Menschen für eine gute Sache laufen. Das verbindet und macht den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis." Zudem erklärt sie eine Neuerung: "Heuer kann jeder seinen Lauf sogar von Familie und Freunden sponsern lassen und so noch mehr Hoffnung für die Minenkinder in Kolwezi schenken."

Auch Olympia-Seelsorger Kaplan Johannes Lackner motiviert zur Teilnahme: "Schritt für Schritt kann jeder von uns etwas Gutes tun und dazu beitragen, dass die christliche Botschaft der Hoffnung durchs Laufen verkündet wird."

Jeder Kilometer zählt

Das Event startet um 7:45 Uhr mit einer Messe. Ab 9:00 Uhr folgen die Kinder- und Schülerläufe, bevor um 10:00 Uhr der Startschuss für den 5- und 10-Kilometer-Hauptlauf fällt. Jeder gelaufene Kilometer hilft dabei, den Minenkindern den Weg in eine bessere Zukunft zu ermöglichen.