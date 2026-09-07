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ÖVP-Figl verlost Schulstart-Glück

Markus Figl, Parteiobmann der ÖVP Wien, startet Gewinnspiel.
© ÖVP Wien
Der erste Schultag markiert für Kinder einen wichtigen Bildungsmeilenstein – der Beginn eines neuen Lernjahres, in dem Wissbegier und Neugier gefördert werden sollen. Die ÖVP Wien hat dazu jetzt ein Schultüten-Gewinnspiel gestartet.
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Für Familien bedeutet dieser Übergang häufig einen spürbaren finanziellen Mehraufwand, denn eine vollständige Schulausstattung ist Voraussetzung für einen guten Start ins Lernjahr.

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Schulsachen, Stifte und Hefte gehören zur Grundausstattung, die jedes Kind für einen erfolgreichen Unterrichtsauftakt braucht. Müssen mehrere Kinder gleichzeitig ausgestattet werden, steigt die Belastung für Eltern rasch – ein Umstand, der laut ÖVP Wien direkten Einfluss darauf hat, wie unbeschwert Kinder in das neue Schuljahr starten können.

Kleiner Beitrag für den Bildungsstart

Die ÖVP Wien will hier ansetzen und Familien beim Bildungsauftakt unter die Arme greifen. Unter allen Personen, die das Posting von Markus Figl auf Instagram oder Facebook liken, kommentieren und folgen, werden drei Schulstartpakete verlost – jeweils bestehend aus einer Schultüte mit Schokolade und Stiften sowie einem Wertgutschein von Pagro.

Figl: Freude am Lernen im Mittelpunkt

Markus Figl, Parteiobmann der ÖVP Wien, betont, dass der Schulstart für die Kinder in der Stadt vor allem Freude bedeutet. Gleichzeitig wisse man, dass diese Zeit für viele Familien mit zusätzlichen Ausgaben verbunden ist. Mit der Verlosung wolle man einen kleinen Beitrag leisten und Familien den Start ins neue Schuljahr erleichtern. Vor allem gehe es darum, den Kindern einen schönen und unbeschwerten Einstieg in das neue Lernjahr zu ermöglichen.

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