Lorenz Böhler: neuer Bettentrakt kommt 2027

Das Lorenz-Böhler-Traumazentrum in der Brigittenau erhält seinen Bettentrakt zurück. Nach der Teilschließung 2024 wegen Brandschutzmängeln liegt der Modulbau-Neubau auf dem ehemaligen Parkhausareal im Zeitplan: Der Rohbau steht, aktuell läuft der Innenausbau.

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Die Eröffnung ist für Februar/März 2027 vorgesehen, dann übersiedeln Personal und Geräte aus dem Ausweichquartier Meidling zurück.

Das neue Haus bietet drei OP-Säle, 56 Normalpflege- und vier Intensivbetten – rund halb so viele wie zuvor. Der Grund liegt in einer bereits länger geplanten Neuausrichtung: Schwerstverletzte werden künftig primär in Meidling versorgt, die Brigittenau konzentriert sich auf planbare Eingriffe. Einen klassischen Schockraum wird es dort nicht mehr geben, wohl aber eine abgespeckte Variante für Akutfälle.

Bewährt hat sich unterdessen die bereits laufende Tagesklinik: Seit 2024 wurden rund 2.000 Eingriffe durchgeführt, darunter 680 Arthroskopien und über 200 Kreuzbandoperationen. Langfristig soll die Hälfte aller dafür geeigneten Operationen ambulant erfolgen. Der alte Bettentrakt bleibt vorerst ungenutzt, seine künftige Nutzung ist offen.