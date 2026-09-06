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Stromschlag-Drama: 21-Jähriger schwer verletzt

Gefährlich, gefährlich.
© APA/dpa/Frank Hammerschmidt
Ein Routine-Handgriff wird zur Katastrophe: Am Freitagabend greift ein 21-Jähriger in einem Arbeitskorb am Margaretengürtel zum Zollstock – ein Stromschlag durchzuckt seinen Körper, er stürzt in die Tiefe der Hubarbeitsbühne.
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Der Arbeiter stürzte aus dem Korb auf den oberen Bereich der Arbeitsbühne, wo er mit schweren Verbrennungen liegen blieb. Schwere Verbrennungen im Gesicht und am Oberkörper waren die Folge. Die Feuerwehr birgt ihn per Rettungswann und übergibt ihn der Berufsrettung, die ihn erstversorgte. Mit schweren Verbrennungen im Bereich des Oberkörpers und des Gesichts wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 23-Jähriger, der den grellen Lichtblitz aus nächster Nähe miterlebt, sieht danach nur noch verschwommen – auch er verletzt, auch er ins Spital gebracht.

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