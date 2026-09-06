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Weltrekord!

700 Musiker bei Jubiläum vom MV Mauer-Öhling

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Der Weltrekord-Versuch.
© NLK Khittl
Der Musikverein Mauer-Öhling feierte am Samstagnachmittag auf dem Fußballplatz in Mauer sein 100-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest.
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Höhepunkt des 1926 gegründeten Vereins, der heute rund 50 aktive Mitglieder zählt, war ein Weltrekordversuch: 19 Musikkapellen mit über 700 Musikantinnen und Musikanten bildeten die bislang größte "Große Wende" der Marschmusik.

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Als erste Gratulantin lobte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) das Ehrenamt: "Mit mehr als 500 Blasmusikkapellen und über 25.000 aktiven Musikerinnen und Musikern leistet die Blasmusik in unseren Städten und Gemeinden einen wichtigen Beitrag für die hohe Lebensqualität in Niederösterreich. Unsere Kapellen stehen für Tradition, Brauchtum und ein starkes Miteinander." Zudem hob sie hervor, dass es im Bundesland besonders gut gelinge, junge Menschen für Vereine zu begeistern.

Weltrekord zeigt Begeisterung

Auch der Amstettner Bürgermeister Christian Haberhauer zeigte sich stolz: "Der Musikverein Mauer-Öhling ist mit seinen großartigen Musikerinnen und Musikern gut in der Region verankert. Dieser Weltrekord zeigt, mit wie viel Begeisterung hier gearbeitet wird."

Oed-Oehlings Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer ergänzte: "Der Musikverein verbindet seit hundert Jahren Menschen aus Mauer und Öhling und ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinschaft." Zu den Feiernden dieses für die Kultur und Nachwuchsarbeit essenziellen Vereins gehörten auch Kapellmeister Lukas Siegl und Obmann Thomas Führicht.

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