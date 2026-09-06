oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Landwirtschaft

NÖ-Software steuert 400.700 Hektar

OR
von
Das Feld am Handy verwalten.
© AgrarCommander
Immer mehr aller landwirtschaftlich genutzten Flächen in Österreich werden mit der innovativen Farm-Management-Software AgrarCommander verwaltet.
OE24 auf Google bevorzugen

In Zahlen sind es schon fast 400.700 Hektar, die in dieser digitalen Ackerkartei registriert sind.

Auch interessant

Wilder Sex & Intrigen im Parlament

Wegen AfD: Star-Schauspieler wünscht sich "Aussterben" der Bevölkerung

Witkoff und Kushner per Zug in Kiew eingetroffen

Seit 2020 steht die Firma AgrarCommander in einer Technologie- und Vertriebspartnerschaft mit der RWA Raiffeisen Ware Austria AG und führt ihre Geschäfte von der Zentrale in Korneuburg.

Gewährleistet effiziente Verwaltung

Der AgrarCommander bietet den landwirtschaftlichen Betrieben durch die digitale Dokumentation wertvolle Unterstützung und Arbeitserleichterung bei deren Aufzeichnungspflichten und der unternehmerischen Planung. Das System gewährleistet eine effiziente Verwaltung und bietet damit Sicherheit bei behördlichen Kontrollen.

In Summe hat sich der AgrarCommander zu einem Schlüsseltool für die digitale Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe entwickelt. Darüber hinaus wird durch ihn die Implementierung des "Precision Farming" erleichtert.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

NÖ-Studie: PVZ entlasten Notaufnahmen spät

Heute steigt MADONNA-Party

NÖ-Rekord: Altöl sparte 3,1 Millionen Kilogramm CO₂

Paznaun und St. Anton bleiben unter Corona-Quarantäne

USA: Skandal-Richterin hat Dreier im Gericht

1.000 Windräder zu viel: Aufstand auf der Bienenwiese

Kann Nehammers ÖVP die FPÖ und Kickl noch einholen?

NÖ Frauenlauf: 30.000 Euro gegen Krebs

ETA ermordet Unternehmer im Baskenland

Scheibbs: Müllbrand löst Gas-Alarm aus