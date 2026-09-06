Landwirtschaft
NÖ-Software steuert 400.700 Hektar
In Zahlen sind es schon fast 400.700 Hektar, die in dieser digitalen Ackerkartei registriert sind.
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Seit 2020 steht die Firma AgrarCommander in einer Technologie- und Vertriebspartnerschaft mit der RWA Raiffeisen Ware Austria AG und führt ihre Geschäfte von der Zentrale in Korneuburg.
Gewährleistet effiziente Verwaltung
Der AgrarCommander bietet den landwirtschaftlichen Betrieben durch die digitale Dokumentation wertvolle Unterstützung und Arbeitserleichterung bei deren Aufzeichnungspflichten und der unternehmerischen Planung. Das System gewährleistet eine effiziente Verwaltung und bietet damit Sicherheit bei behördlichen Kontrollen.
In Summe hat sich der AgrarCommander zu einem Schlüsseltool für die digitale Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe entwickelt. Darüber hinaus wird durch ihn die Implementierung des "Precision Farming" erleichtert.
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