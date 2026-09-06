Wegen AfD: Star-Schauspieler wünscht sich "Aussterben" der Bevölkerung

Im deutschen Sachsen-Anhalt wird am heutigen Sonntag gewählt. Noch bevor die Wahlurnen geschlossen haben, verliert der deutsche Star-Schauspieler Hannes Jaenicke wegen eines möglichen AfD-Erfolgs die Fassung.

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Die Wahllokale in Sachsen-Anhalt schließen um 18.00 Uhr. Im ostdeutschen Bundesland mit knapp über zwei Millionen Einwohnern zeichnet sich schon seit Monaten ein Sieg für die Alternative für Deutschland (AfD) und ihren Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund (35) ab. Rund 20 Prozent liegt die AfD, die in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" eingestuft wird, vor der CDU und dem amtierenden Ministerpräsidenten Sven Schulze (47).

Sven Schulze (CDU) und Ulrich Siegmund (AfD) © Getty Images

Der Sieg scheint der Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla auf den letzten Metern kaum mehr zu nehmen. Sogar eine Absolute Mehrheit könnte möglich sein. Hierfür ist allerdings nicht allein das AfD-Ergebnis entscheidend, sondern auch, wie viele kleinere Parteien die 5-Prozent-Hürde überspringen und damit den Einzug in den Landtag von Magdeburg schaffen.

Schicksalswahl und Erdbeben

Deutschland steht vor einer Schicksalswahl, die einen politischen Erdrutsch auslösen könnte, sollte es der AfD tatsächlich gelingen, zum ersten Mal in einem von 16 deutschen Bundesländern den Ministerpräsidenten zu stellen.

Zu viel für das demokratische Gemüt

Die Stimmung in der Bundesrepublik ist aufgeheizt. Die immer schärfere Polarisierung scheint kaum mehr einzufangen zu sein. Zu viel für das demokratische Gemüt des einen oder anderen, z. B. für das des deutschen Star-Schauspielers Hannes Jaenicke (66).

ARD- und ZDF-Schauspieler

Jaenicke, bekannt aus einer Reihe von ARD- und ZDF-Produktionen sowie gern gesehener Talkshow-Gast, vergreift sich mit Blick auf Sachsen-Anhalt und die AfD gehörig im Ton.

"Fortpflanzungs-Methoden von Jens Spahn und Peter Thiel"

In einem Facebook-Posting, das er am Samstag vor der Wahl abgesetzt hat, fabuliert er über "die Fortpflanzungs-Methode von Jens Spahn und Peter Thiel", die nötig werden könnte, weil das Bundesland den "höchsten Männer-Überschuss" überhaupt habe. Frauen hätten Sachsen-Anhalt "aus verständlichen Gründen" verlassen. Der Grund liegt für Jaenicke auf der Hand: die AfD.

Wirbel um dieses Facebook-Posting von Schauspieler, Umweltschützer & Autor Hannes Jaenicke © Facebook/Hannes Jaenicke

AfDler sind für den Schauspieler "blaubraune Dumpfbacken", die sich zu überlegen hätten, wie sie sich "ohne weibliche Beteiligung fortpflanzen können".

Wenn das nicht gelinge, für Jaenicke auch kein Problem. Aus seinem Posting ist unzweifelhaft herauszulesen, dass er sich freuen würde, wenn die Bevölkerung eines ganzen Bundeslandes, also Millionen von Menschen, einfach aussterben würden. Jaenicke wörtlich: