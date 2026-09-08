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Asylunterkunft vor Schließung: 30 Beschäftigte für 30 Asylwerber

Flüchtlingsquartier
© fotokerschi
Bis zu 160 Asylsuchende hätten in der Unterkunft in Bad Kreuzen (Bez. Perg) Platz. Derzeit wohnen hier nur rund 30 Menschen.
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"Wir wurden vom Innenministerium informiert, dass aufgrund der Auslastung und der an sich positiven Entwicklung der Asylzahlen das Quartier in Bad Kreuzen nicht mehr gebraucht wird und daher in absehbarer Zeit geschlossen wird“, sagt der zuständige LR Christian Dörfel (ÖVP). Ein Teil der Bewohner soll nach St. Georgen im Attergau übersiedeln. Auch eine Verlegung nach Bergheim bei Salzburg wird in Betracht gezogen.

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30 Beschäftigte betroffen

Rund 30 Beschäftigte sind in der Unterkunft tätig. Das zuständige Innenministerium wollte die mögliche Schließung auf ORF-Anfrage weder bestätigen noch dementieren.

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