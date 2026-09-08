oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

AK-Warnung

Bis 1.200 Euro für LASK-Tickets: Finger weg!

LASK
© GEPA
Die Champions League kommt nach Linz - damit wollen viele ein Geschäft machen. Der LASK startet heute bei AEK Athen, reist danach zu Sporting Lissabon und Bodø/Glimt. Am 19. Jänner wird gegen Real Madrid gespielt.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Tickets für die Heimspiele LASK in der UEFA Champions League sind ausverkauft. Am Montag war auch das letzte Restkontingent im freien Verkauf rasch vergriffen. Die Champions-League-Heimspiele wurden ausschließlich als Viererpack verkauft. Einzelkarten für Liverpool, Slovan Bratislava, Fenerbahçe oder Porto gibt es nicht.
Trotz aller Versuche, den Schwarzmarkt zu unterbinden, tauchen im Netz immer wieder unverschämte Angebote für die Championsleague Heimspiele des LASK auf.

Die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) warnt vor teuren Käufen über Wiederverkaufsplattformen. Niemand könne laut AK sicher sein, mit den Tickets tatsächlich ins Stadion zu kommen, weil die Karten Personen zugeordnet sind. Laut Konsumentenschützern kann es auch sein, dass sehr viele gefälschte Karten auf den Markt kommen.

Auch interessant

Kiew meldet nach Gesprächen mit US-Gesandten neue Angriffe

Kiew: Russland greift nach Feuerpause wieder an

Zverev zieht souverän in US-Open Viertelfinale ein

Konsequenzen für Verkäufer

Verkäufer, die Karten mit Gewinn weiterverkaufen wollen, riskieren mögliche Konsequenzen durch den Veranstalter.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Parkplatznot im Franckviertel: Pendler parken alles zu

Tirol schließt wegen sinkender Asylwerberzahlen zwei Unterkünfte

Angehörigen-Pflege kann beglücken und erschöpfen

Stau-Chaos droht: Baustelle bremst Westautobahn monatelang aus

JKU hat Vampire Cup gewonnen

Ars Electronica Festival Opening im Mariendom

Hundeattacke: Traumatisierte bleibt auf 4.000 Euro Kosten sitzen

Padel-Trend im Mühlviertel "aufgeschlagen"

Asylunterkunft vor Schließung: 30 Beschäftigte für 30 Asylwerber

Bis 1.200 Euro für LASK-Tickets: Finger weg!