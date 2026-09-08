Bis 1.200 Euro für LASK-Tickets: Finger weg!

Die Champions League kommt nach Linz - damit wollen viele ein Geschäft machen. Der LASK startet heute bei AEK Athen, reist danach zu Sporting Lissabon und Bodø/Glimt. Am 19. Jänner wird gegen Real Madrid gespielt.

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Die Tickets für die Heimspiele LASK in der UEFA Champions League sind ausverkauft. Am Montag war auch das letzte Restkontingent im freien Verkauf rasch vergriffen. Die Champions-League-Heimspiele wurden ausschließlich als Viererpack verkauft. Einzelkarten für Liverpool, Slovan Bratislava, Fenerbahçe oder Porto gibt es nicht.

Trotz aller Versuche, den Schwarzmarkt zu unterbinden, tauchen im Netz immer wieder unverschämte Angebote für die Championsleague Heimspiele des LASK auf.



Die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) warnt vor teuren Käufen über Wiederverkaufsplattformen. Niemand könne laut AK sicher sein, mit den Tickets tatsächlich ins Stadion zu kommen, weil die Karten Personen zugeordnet sind. Laut Konsumentenschützern kann es auch sein, dass sehr viele gefälschte Karten auf den Markt kommen.

Konsequenzen für Verkäufer

Verkäufer, die Karten mit Gewinn weiterverkaufen wollen, riskieren mögliche Konsequenzen durch den Veranstalter.