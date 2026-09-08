Kiew meldet nach Gesprächen mit US-Gesandten neue Angriffe

Bei den Angriffen wurden mindestens zwei Menschen getötet und zehn weitere verletzt. Russland meldet ukrainische Angriffe im Gebiet Saratow.

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Kiew (Kyjiw)/Moskau/London. Nach einer kurzzeitigen Feuerpause während des Besuchs der Unterhändler von US-Präsident Donald Trump in der Ukraine hat Russland seine Luftangriffe auf Kiew wieder aufgenommen. In der Nacht wurden Explosionen aus der ukrainischen Hauptstadt gemeldet, mehrere Wohnhäuser, Lagerhallen, eine Schule und Autos seien im Zuge der Raketen- und Drohnenangriffe beschädigt worden, berichteten örtliche Medien. Es gebe mindestens zwei Tote und zehn Verletzte. Auch Russland meldete Tote.

In anderen, teils weit im Hinterland liegenden, Regionen der Ukraine wurde ebenfalls Luftalarm ausgelöst. Im westlichen Nachbarland Polen wurde die Luftabwehr in Alarmbereitschaft versetzt, wie das Militär mitteilte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Dienstagmorgen von erheblichen Schäden an Wohngebäuden und anderer ziviler Infrastruktur in Kiew. In der Region sei kritische Infrastruktur attackiert worden. Im Gebiet Odessa sei ein gewöhnlicher Markt angegriffen worden und in Charkiw wurden demnach zwei Menschen verletzt.

Er sprach von einem komplexen Angriff Russlands mit ballistischen Raketen, Anti-Schiffs-Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen. Die Luftwaffe habe 175 Flugkörper abgefangen, aber nicht alle, teilte Selenskyj mit. Einmal mehr verwies er auf den Mangel von Mitteln zur Abwehr ballistischer Raketen. Diese sind aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit besonders schwer abzufangen. Darüber spreche Kiew mit seinen Partnern, so Selenskyj und kündigte weitere Gespräche auch über das Raketenabwehrprojekt Freyja an.

Russland meldet Tote auf der Krim

Das russische Verteidigungsministerium teilte russischen Nachrichtenagenturen zufolge mit, es seien militärische und logistische Ziele in Kiew, der umliegenden Region sowie in der Schwarzmeer-Hafenstadt Tschornomorsk getroffen worden. Auch russische Behörden meldeten unterdessen ukrainische Angriffe. Bei einem Angriff auf die Halbinsel Krim wurden am Dienstag nach Angaben des von Moskau eingesetzten Gouverneurs Sergej Aksjonow zwei Menschen getötet und eine weitere Person verletzt. Russland hatte die ukrainische Halbinsel 2014 annektiert. In der Grenzregion Brjansk wurde nach Angaben des kommissarischen Gouverneurs Jegor Kowaltschuk bei einem ukrainischen Angriff auf die Stadt Starodub ein Mensch getötet.

Aus dem russischen Gebiet Saratow, rund 500 Kilometer östlich der ukrainischen Grenze, wurden ebenfalls Angriffe gemeldet. Dem Gouverneur des Gebiets, Roman Bussargin zufolge, wurden bei ukrainischen Drohnenangriffen zehn Menschen verletzt. Darunter seien drei Minderjährige. Mehrere Häuser seien beschädigt worden. Drei weitere seien verletzt worden. Die Angaben beider Kriegsparteien konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Kampfpause übers Wochenende

Trumps Gesandter Steve Witkoff und der Schwiegersohn des US-Präsidenten, Jared Kushner, hatten am Wochenende zum wiederholten Mal Moskau und danach erstmals auch Kiew besucht. Dort verhandelten sie mit Russlands Präsident Wladimir Putin bzw. dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj über mögliche Lösungswege zur Beendigung des Krieges, den Russland mit seinem Einmarsch ins Nachbarland im Februar 2022 begonnen hatte. Ergebnisse der Gespräche wurden nicht bekannt.

Die Kriegsparteien hatten sich bereit erklärt, während des Besuchs der US-Gesandten auf Luftangriffe auf die jeweiligen Hauptstädte zu verzichten.

In den Wochen vor der Ankunft Kushners und Witkoffs in Kiew hatte Russland die Ukraine verstärkt mit Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen angegriffen, während die ukrainischen Streitkräfte überwiegend auf schnelle und weitreichende Drohnen, aber auch auf Marschflugkörper setzten.

Bei ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion und ständigen Luftangriffe ist die Ukraine auf Hilfe westlicher Staaten angewiesen. Großbritannien sagte der Ukraine am Dienstag ein zusätzliches Paket zur Luftverteidigung im kommenden Winter zu. Es habe ein Volumen von 100 Millionen Pfund (rund 117 Millionen Euro) und werde unter anderem Patriot-Luftabwehrraketen umfassen, teilte die Regierung am in London mit. Damit solle die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine gegen russische Angriffe gestärkt werden.