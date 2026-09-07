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Trump verabschiedet sich von Markenzeichen

Donald Trump sitzt am Schreibtisch im Oval Office, umgeben von mehreren Personen.
© EPA
US-Präsident Donald Trump hat sich von einem seiner größten Markenzeichen verabschiedet: seinen platinblonden Haaren. Nun setzt der 80-Jährige nämlich auf Graunbraun.
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Am 4. September bemerkten Beobachter zum ersten Mal, dass sich etwas am US-Präsident Donald Trump verändert hat. Trumps Haare wirkten dunkler als üblich. Auf X (ehemals Twitter) schrieb der republikanische Kongressabgeordnete Adam Kinzinger (48): "Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen!" Unter dem Posting sammelten sich unzählige hämische Kommentare zu Trumps neuer Haarpracht. Ein Nutzer glaubte, dass der US-Präsident vielleicht zu seiner alten Haarfarbe zurückkehren wollte.

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Bei seinen Haaren war der 80-Jährige nie experimentierfreudig. Er trägt seit den 1990er Jahren fast die gleiche Frisur. Zudem ist das etwas zu gelbe Blond eines seiner Markenzeichen. Ob Trump seinen hundertprozentigen Wiedererkennungswert wirklich langfristig verändern möchte, bleibt weiterhin offen.

US-Präsident Donald Trump landete am 4. September am Morristown Municipal Airport in Morristown, New Jersey, um das Wochenende an seinem eigenen Golfklub in Bedminster, New Jersey, zu verbringen.
US-Präsident Donald Trump landete am 4. September am Morristown Municipal Airport in Morristown, New Jersey, um das Wochenende an seinem eigenen Golfklub in Bedminster, New Jersey, zu verbringen. © APA/AFP/JIM WATSON

Haardichte hat sich auch verändert

Genau Beobachter haben noch eine weitere Entdeckung gemacht. Trumps Haare wirken deutlich voller als üblich. Hat er mit einem Toupet nachgeholfen? "Daily Beast" hat auf ihre Anfrage vom Weißen Haus zunächst keine Antwort erhalten. Bisher war nur bekannt, dass Trump früher mit Medikamenten Haarausfall vermeiden wollte. 2017 verriet sein ehemaliger Arzt Harold Bornstein (†73), dass der US-Präsident das Prostatamittel "Propecia" jahrelang zu sich genommen hat. Das Medikament soll auch gegen Haarausfall helfen.

Bei seinen Haaren spart der 80-Jährige nichts. Über 70.000 Dollar pro Jahr soll seine Frisur kosten. 2018 packte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania aus, dass seine Matte nicht mehr so ganz wetterfest sei: "Ich bemühe mich, das Haar in Ordnung zu halten. Aber wenn es stärker weht, wird es schwieriger."

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