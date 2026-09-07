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bis zu 50 Prozent

Kanada führt ab Dienstag Gegenzölle auf US-Importe

Kanadische und US-amerikanische Flaggen wehen vor einer modernen Schrägseilbrücke im Sonnenschein.
© APA/AFP/JEFF KOWALSKY
Im Zollstreit zwischen den USA und Nachbarland Kanada ist kein Ende in Sicht.
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Das kanadische Finanzministerium bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass in der Nacht zu Dienstag (8. September, 00.01 Uhr Ortszeit) Gegenzölle auf US-Importe in Kraft treten werden. Betroffen sind nach früheren Angaben aus Kanada Produkte aus den Bereichen Stahl und Aluminium, Haushaltsgeräte, landwirtschaftliche Ausrüstung, Zellstoff und Papier sowie Elektronik.

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Die Zölle sollen bei bis zu 50 Prozent auf Importe aus den Vereinigten Staaten im Wert von 27,6 Mrd. kanadische Dollar (17,2 Mrd. Euro) liegen. Nach gescheiterten Handelsgesprächen zwischen den USA und Kanada hatten die USA im August Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von rund 20 Mrd. US-Dollar - ebenso 17,2 Mrd. Euro - verhängt. Darunter fallen etwa Hockeyschläger, Möbel, Honig und Wein. Kanada legt daraufhin nun nach.

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