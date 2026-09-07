bis zu 50 Prozent
Kanada führt ab Dienstag Gegenzölle auf US-Importe
Das kanadische Finanzministerium bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass in der Nacht zu Dienstag (8. September, 00.01 Uhr Ortszeit) Gegenzölle auf US-Importe in Kraft treten werden. Betroffen sind nach früheren Angaben aus Kanada Produkte aus den Bereichen Stahl und Aluminium, Haushaltsgeräte, landwirtschaftliche Ausrüstung, Zellstoff und Papier sowie Elektronik.
Auch interessant
Die Zölle sollen bei bis zu 50 Prozent auf Importe aus den Vereinigten Staaten im Wert von 27,6 Mrd. kanadische Dollar (17,2 Mrd. Euro) liegen. Nach gescheiterten Handelsgesprächen zwischen den USA und Kanada hatten die USA im August Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von rund 20 Mrd. US-Dollar - ebenso 17,2 Mrd. Euro - verhängt. Darunter fallen etwa Hockeyschläger, Möbel, Honig und Wein. Kanada legt daraufhin nun nach.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden