60 und heiß wie nie: Salma Hayek lässt die Hüllen fallen

Salma Hayek feierte vor Kurzem ihren 60. Geburtstag. Auf Instagram gewährt die Hollywood-Ikone ihren Fans nun einen ganz besonderen Einblick und teilt freizügige Schnappschüsse aus dem Wasser. Dabei ließ Hayek offenbar alle Hüllen fallen und stürzte sich völlig nackt ins kühle Nass.

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Um ihren 60. Geburtstag gebührend zu feiern, verabschiedete sich der Hollywood-Star von jeglichem Stoff und verbrachte ihren großen Tag so natürlich wie nur möglich: mit einem Nackt-Badeausflug im Ozean. Statt glamouröser Party stürzte sich der Hollywood-Star splitterfasernackt ins türkisblaue Meer. Die freizügigen Aufnahmen, die Hayek anschließend auf Instagram teilte, dürften bei ihren Fans für Schnappatmung gesorgt haben.

Salma Hayek mit 60 völlig hüllenlos

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Die Schauspielerin, die am 2. September ihren 60. Geburtstag feierte, legte jetzt mit besonders verführerischen Schnappschüssen nach. Auf den Aufnahmen planscht Hayek ausgelassen im Meer und zeigt sich dabei von ihrer freizügigen Seite. Auf einem Foto liegt sie bäuchlings im flachen Wasser und gewährt den Fans einen Blick auf ihre Kehrseite. Ein weiterer Schnappschuss zeigt die Hollywood-Ikone mit dem Rücken zur Kamera, während sie spielerisch durch ihre Haare fährt. Dazu schreibt Hayek schlicht: "60 und dankbar."

Fans flippen aus

Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. Unter dem Instagram-Post überschlug sich die Kommentarspalte förmlich vor Begeisterung. Fans, Follower und auch zahlreiche Promi-Kollegen zeigten sich hin und weg von Hayeks Ausstrahlung und vor allem von ihrer beeindruckenden Figur. Dass sie bereits 60 Jahre alt ist? Für ihre Follower schlicht unbegreiflich.

"60 und doch zeitlos … Vater Zeit muss von dir hingerissen sein", schwärmte ein Fan. Ein anderer schrieb: "60 Jahre voller Liebenswürdigkeit, Talent, Anmut und einer Schönheit, die von innen heraus strahlt." Und auch dieser Kommentar bringt die Bewunderung vieler Fans auf den Punkt: "60 Jahre, in denen du die Welt ein wenig heller gemacht hast, einfach nur dadurch, dass du in ihr bist."

Traumkurven

Salma Hayek macht schon lange kein Geheimnis daraus, dass sie stolz auf ihre Kurven ist. In den vergangenen Jahren begeisterte sie uns regelmäßig mit atemberaubenden „Bikini-Schnappschüssen“. Egal ob im roten Zweiteiler, auf Cover-Shootings für die Sports Illustrated oder ganz entspannt am Rande des heimischen Pools, Salma weiß, wie man sich in Szene setzt. Und auch mit 60 scheint sie nichts von ihrer Ausstrahlung eingebüßt zu haben. Denn wer braucht schon teure Designer-Bademode, wenn man sich in seiner eigenen Haut so wohlfühlt?