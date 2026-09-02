Amal Clooney zeigt ihre straffen Beine in Mini-Hotpants

Die Clooneys sind zu den Filmfestspielen in Venedig angekommen und Amal sorgt bereits bei der Ankunft für Aufsehen.

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Noch bevor der erste große Red Carpet stattgefunden hat, zieht Amal Clooney in Venedig bereits alle Blicke auf sich. Gemeinsam mit Ehemann George Clooney reiste die 48-Jährige zu den 83. Filmfestspielen an – natürlich stilecht mit dem Wassertaxi.

Für ihre Ankunft wählte die Menschenrechtsanwältin einen monochromen Look von Tom Ford by Haider Ackermann. Das glänzende Ensemble bestand aus ultrakurzen Satin-Hotpants, einem tief ausgeschnittenen Seidentop und einem locker geschnittenen Blazer im gleichen Olivton.

© FilmMagic

Elegant trotz Micro-Hotpants

Der raffinierte Schnitt und die edle Farbe ließen das freizügige Outfit alles andere als gewagt wirken. Gleichzeitig rückten die Micro-Shorts Amals schlanke Silhouette und ihre straffen Beine perfekt in den Mittelpunkt. Große Sonnenbrillen und ihr voluminös gestyltes Haar machten den glamourösen Ankunftslook komplett.

George Clooney hielt sich modisch zurück und trug ein dunkelblaues Poloshirt zu einer weißen Hose. In diesem Jahr steht der Hollywoodstar besonders im Mittelpunkt: Bei der Eröffnung des Festivals wird er mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

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Wenn Amal schon bei der Ankunft für einen derartigen Fashion-Moment sorgt, darf man auf ihren ersten Auftritt auf dem roten Teppich besonders gespannt sein.