George Clooney, Penélope Cruz & Co.: Diese Stars werden in Venedig erwartet

Hollywood-Glamour, große Premieren und spektakuläre Looks: Am 2. September starten die 83. Filmfestspiele von Venedig. Mit George Clooney, Robert Pattinson, Penélope Cruz und Javier Bardem werden zahlreiche Weltstars auf dem berühmten roten Teppich am Lido erwartet.

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Wenn die Stars mit Wassertaxis vor den Luxushotels anlegen und in glamourösen Roben über den roten Teppich schreiten, blickt die ganze Film- und Modewelt wieder nach Venedig. Von 2. bis 12. September 2026 finden am Lido die 83. Internationalen Filmfestspiele statt. Elf Tage lang wird die Lagunenstadt damit erneut zum wohl elegantesten Treffpunkt Hollywoods.

Das diesjährige Programm verspricht nicht nur hochkarätiges Kino, sondern auch eine besonders prominente Gästeliste. George Clooney, Robert Pattinson, Penélope Cruz, Javier Bardem, Pamela Anderson, Kate und Rooney Mara sowie die Oasis-Brüder Liam und Noel Gallagher werden laut aktuellen Berichten in Venedig erwartet. Kurzfristige Änderungen bei den Auftritten sind wie bei jedem Festival dennoch möglich.

George Clooney wird gleich zum Auftakt gefeiert

© Getty Images

Der größte Star der Eröffnung ist zweifellos George Clooney. Der Schauspieler, Regisseur und Produzent erhält am Mittwochabend den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk. Die Laudatio hält Oscarpreisträgerin Laura Dern, die Clooney während der offiziellen Eröffnungszeremonie in der Sala Grande ehren wird.

Venedig und Clooney verbindet eine lange Geschichte. Seit seinem ersten Festivalauftritt im Jahr 1998 kehrte der Hollywoodstar regelmäßig mit neuen Filmen an den Lido zurück. Auch privat hat die Stadt für ihn eine besondere Bedeutung: 2014 heiratete er hier seine Amal.

Ob Amal Clooney ihren Mann diesmal begleiten wird, wurde bislang nicht bestätigt. Sollte sie erscheinen, wäre dem Festival allerdings schon am ersten Abend einer seiner größten Fashion-Momente sicher.

Den filmischen Auftakt macht Danny Boyles "Ink". Das Drama erzählt von den frühen Jahren des Medienunternehmers Rupert Murdoch, gespielt von Guy Pearce. Zur Besetzung gehören außerdem Jack O’Connell und Claire Foy.

Penélope Cruz und Javier Bardem gemeinsam auf dem roten Teppich

© Getty Images

Für besonders viel Aufmerksamkeit dürfte auch das seltene gemeinsame Festivalprojekt von Penélope Cruz und Javier Bardem sorgen. Das seit 2010 verheiratete Schauspielpaar spielt in Florian Zellers Psychodrama "Bunker" die Hauptrollen.

Im Film sind außerdem Paul Dano, Stephen Graham und Patrick Schwarzenegger zu sehen. Cruz und Bardem zählen zu den prominentesten angekündigten Gästen – und könnten für einen der glamourösesten Paarauftritte des Festivals sorgen.

Robert Pattinson zeigt sich von einer neuen Seite

Ebenfalls mit Spannung erwartet wird Robert Pattinson. Der "Batman"-Star präsentiert den Wettbewerbsfilm "Primetime" von Lance Oppenheim. Darin verkörpert Pattinson den amerikanischen Fernsehmoderator Chris Hansen, der mit dem Format "To Catch a Predator" bekannt wurde.

Der ungewöhnliche Rollenwechsel macht "Primetime" schon vor der Premiere zu einem der meistdiskutierten Filme des Festivals. Neben Pattinson gehören Merritt Wever, Skyler Gisondo und Musikerin Phoebe Bridgers zur Besetzung.

Kate und Rooney Mara erstmals gemeinsam vor der Kamera

Eine besondere Premiere feiern die Schwestern Kate und Rooney Mara. Obwohl beide seit Jahren erfolgreiche Schauspielerinnen sind, standen sie bislang noch nie gemeinsam für einen Film vor der Kamera.

Das ändert sich mit Werner Herzogs Drama "Bucking Fastard", in dem sie Zwillingsschwestern spielen. Unterstützt werden sie von Orlando Bloom und Domhnall Gleeson. Damit dürfte die Premiere nicht nur filmisch, sondern auch auf dem roten Teppich zu den Höhepunkten der diesjährigen Ausgabe gehören.

Diese Hollywoodstars werden ebenfalls erwartet

Für geballte Starpower sorgt Martin McDonaghs schwarze Komödie "Wild Horse Nine". Sam Rockwell und John Malkovich spielen darin zwei CIA-Agenten kurz vor dem Militärputsch in Chile im Jahr 1973. Auch Steve Buscemi, Parker Posey und Musiker Tom Waits gehören zur prominenten Besetzung.

Auf der Gästeliste werden außerdem der französische Schauspieler Louis Garrel und die südkoreanische "Parasite"-Darstellerin Cho Yeo-jeong erwartet. Alicia Vikander und Susan Sarandon sind mit Andrea Pallaoros Wettbewerbsfilm "The Echo Chamber" im Programm vertreten.

Außerhalb des Wettbewerbs könnte Pamela Anderson für einen der schönsten Red-Carpet-Momente sorgen. Sie spielt gemeinsam mit Taika Waititi und Ellen Burstyn in "Place to Be". Burstyn erhält in Venedig ebenfalls einen Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk.

Maggie Gyllenhaal entscheidet über den Goldenen Löwen

Eine weitere prominente Erscheinung ist Maggie Gyllenhaal. Die Schauspielerin und Regisseurin steht der internationalen Jury vor, die über den Goldenen Löwen und die weiteren Hauptpreise entscheidet.

Zu den 21 Filmen im Wettbewerb gehören neben den großen Hollywoodproduktionen auch Werke von Werner Herzog, Martin McDonagh, Nanni Moretti, Hirokazu Koreeda und Lee Chang-dong. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 12. September bei der Abschlussgala bekannt gegeben.

Bis dahin darf sich Venedig auf elf Tage voller Premieren, großer Namen und noch größerer Roben freuen. Denn so wichtig die Filme am Lido auch sind: Für viele beginnt das eigentliche Spektakel bereits, wenn das nächste Wassertaxi mit einem Weltstar an Bord vorfährt.