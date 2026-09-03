Kampf dem Maurerdekolleté: Baumarkt bringt Spezialunterhosen für Heimwerker

Ein französischer Baumarkt geht jetzt mit einer ungewöhnlichen Mode-Innovation gegen das berüchtigte Maurerdekolleté vor. Speziell entwickelte Herrenunterhosen mit einem besonders hohen Bund sollen bei der Arbeit für mehr Würde und Komfort sorgen.

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Das Phänomen ist so bekannt wie berüchtigt: Sobald man sich bückt, um eine Schraube aufzuheben oder Fliesen zu verlegen, rutscht die Hose und gibt den Blick auf das sogenannte Maurerdekolleté frei. Um diesen oft ungewollten und unästhetischen Anblick endgültig aus den Werkstätten und Heimen zu verbannen, hat die französische Baumarktkette Leroy Merlin eine kreative Lösung präsentiert. In der Filiale im westfranzösischen Laval bietet das Unternehmen nun spezielle Herrenunterhosen an, die dank eines extrem hohen Bundes das Rutschen verhindern und die betroffene Hautpartie zuverlässig bedecken.

"Bequem und würdevoll" arbeiten

Für Thomas Grassin, einen leitenden Mitarbeiter der Leroy-Merlin-Filiale in Laval, steht bei dieser Aktion vor allem das Wohlbefinden der Kunden im Vordergrund. Gegenüber dem französischen Sender "Ici" betonte er die Vorteile der neuen Kleidung: "Damit ist man bei der Arbeit bequem und würdevoll angezogen." Statt einer unschönen Hautfalte prangt auf den grauen Baumwoll-Slips nun gut sichtbar das markante Logo des Baumarkts. Die Spezialunterhosen richten sich dabei keineswegs nur an professionelle Handwerker, sondern explizit auch an begeisterte Heimwerker, die in ihrer Freizeit in den eigenen vier Wänden aktiv sind.

Ein viraler Hit aus Portugal

Die Entstehungsgeschichte der Spezialunterhosen ist ebenso kurios wie die Idee selbst. Der Baumarkt in Laval hatte die Unterwäsche bei einer Partnerfiliale in Portugal bestellt. Dort wurden die Modelle im Rahmen einer Marketingaktion im Jahr 2025 völlig gratis an Kunden verteilt. Kurze, humorvolle Videos der portugiesischen Werbeaktion verbreiteten sich in Windeseile in den sozialen Netzwerken und lösten einen regelrechten Hype aus. Aufgrund des enormen Interesses im Netz entschied sich auch die Filiale in Frankreich dazu, die ungewöhnlichen Slips anzubieten.

Kampf dem Maurerdekolleté: Baumarkt bringt Spezialunterhosen für Heimwerker © Getty Images

Kein Online-Verkauf trotz Riesen-Nachfrage

Die Resonanz auf das Produkt ist überwältigend, stellt das Unternehmen jedoch vor logistische Herausforderungen. Aus der PR-Abteilung von Leroy Merlin heißt es, dass täglich unzählige Anfragen aus dem ganzen Land eingehen. Allerdings gibt es einen Haken für interessierte Käufer: Die gefragten Spezialunterhosen werden nicht online vertrieben. Wer sich eines der Modelle sichern möchte, muss persönlich in der Filiale vorbeischauen. Dies stärkt zwar den stationären Handel vor Ort, sorgt aber bei vielen Fans im Netz für Enttäuschung.

Die Idee ist nicht ganz neu

Auch wenn die Aktion von Leroy Merlin derzeit für viel Gesprächsstoff sorgt, ist das Konzept einer "rutschfesten" Unterhose für Handwerker historisch gesehen keine absolute Weltneuheit. Bereits seit dem Jahr 2015 vertreibt ein Unternehmen namens "Le Sourire du Plombier" (übersetzt: "Klempner-Lächeln") im westfranzösischen Rennes Herrenunterhosen mit einem extra breiten und hohen Bündchen. Diese Marke hat sich voll und ganz dem Schutz der Handwerker-Ehre verschrieben. Dennoch sorgt die aktuelle Kampagne des Baumarkts dafür, dass das Thema wieder in aller Munde ist und das Bewusstsein für stilvolle Arbeitskleidung geschärft wird.