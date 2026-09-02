DIESE 3 Sommertrends bleiben uns auch im Herbst erhalten

Der Sommer verabschiedet sich langsam: Unsere Lieblingslooks müssen deshalb aber noch lange nicht im Schrank verschwinden. Diese drei Trends lassen sich ganz einfach herbsttauglich stylen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es ist jedes Jahr dasselbe Drama: Kaum haben wir uns an Sandalen, luftige Kleider und möglichst wenig Stoff gewöhnt, kündigt sich schon wieder der Herbst an. Die Temperaturen sinken, die Tage werden kürzer und plötzlich soll man wieder über Strickjacken nachdenken. Eine Zumutung. Zum Glück müssen wir uns modisch noch nicht ganz vom Sommer verabschieden. Denn einige Trends funktionieren auch bei kühleren Temperaturen erstaunlich gut.

1. Das Kopftuch bleibt

Frau mit beigem Trenchcoat, blauer Sporthose, rosa Kopftuch und pinker Tasche auf der Straße. © Getty Images

Das Kopftuch war in den warmen Monaten eines der großen Accessoire-Statements und darf uns auch im Herbst begleiten. Statt es jetzt komplett wegzupacken, wird es einfach anders gestylt: etwa zum Trenchcoat, zur Lederjacke oder zu einem schlichten Wollmantel. Besonders schön wirkt ein gemustertes Tuch zu einem ansonsten reduzierten Outfit. Wer im Sommer auf die klassische Variante mit Sonnenbrille und Slip Dress gesetzt hat, kann im Herbst also einfach ein paar Schichten darüberwerfen. Das Tuch bleibt – die Sonnenbrille darf langsam in Rente gehen.

2. Bermudas bekommen Herbstpotenzial

Frau mit schwarzem Top, grauer Cargo-Hose, Fransenrock, Zebra-Absätzen und schwarzer Mütze. © Getty Images

Bermudas waren im Sommer überall und müssen jetzt ebenfalls nicht verschwinden. An besonders warmen Herbsttagen funktionieren die kurzen Hosen sogar noch mit Flip-Flops, wobei wir langsam über ein Paar Zehentrenner-Socken nachdenken dürfen. Auch Ballerinas sind eine gute Übergangslösung. Sobald es wirklich kühler wird, bekommen Bermudas einfach ein Herbst-Upgrade: mit Boots, Stiefeln, Blazer, Strickpullover oder Lederjacke. Besonders lässig wirken längere Bermudas mit kniehohen Stiefeln. So wird aus dem sommerlichen Trend ganz schnell ein Look für die Übergangszeit.

3. Pailletten sind längst nicht nur etwas für Partys

Auch Paillettenröcke und -kleider dürfen bleiben. Und eigentlich kommt ihnen der Herbst sogar entgegen: Während glitzernde Teile im Sommer gerne mit Sandalen und luftigen Tops kombiniert werden, wirken sie mit der neuen Saison plötzlich noch spannender. Ein Paillettenrock mit Oversize-Strickpullover und Boots? Funktioniert. Ein glitzerndes Kleid unter einem Blazer? Ebenfalls. Und mit Lederjacke wird aus dem sommerlichen Party-Piece ein ziemlich cooler Alltagslook. Der Vorteil: Man kann den Sommer damit zumindest optisch ein bisschen verlängern. Und seien wir ehrlich, gegen ein bisschen Glitzer hat im Herbst schließlich niemand etwas.

Herbst ist Paillettenzeit 1 / 3 Frau mit burgunderfarbenem Paillettenkleid, roter Stricktasche und Flip-Flops auf der Straße © Getty Images Frau trägt leuchtend grünes Polo, Paillettenrock, goldene Sandalen und weiße Sonnenbrille auf Straße. © Getty Images Zwei Frauen in bunten Paillettenröcken. © Getty Images

Der Sommer mag sich verabschieden, diese Trends nehmen wir aber einfach mit in die nächste Saison.