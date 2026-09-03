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Venedig im Glamour-Fieber: Diese Red-Carpet-Looks sorgen für Aufsehen

Madita Höfler
von
Ein elegant gekleidetes Paar posiert lächelnd auf einem roten Teppich vor Fotografen.
© Getty Images
Die 83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig (2. bis 12. September 2026) sind in vollem Gange. Während auf der Leinwand vielversprechende Filme laufen, spielt sich das wahre Spektakel auf dem roten Teppich ab. Diese Looks zogen alle Blicke auf sich.
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Die 83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig sind eröffnet – und mit ihnen das große Schaulaufen der Stars. Denn in der italienischen Lagunenstadt geht es nicht nur um große Filme, sondern auch um große Mode-Momente. Jahr für Jahr sorgen spektakuläre Roben, Laufsteg-Looks und seltene Archivstücke für Aufsehen. Zum Auftakt strömte die Hollywood-Prominenz an die historischen Kanäle. Hier kommen die bisher schönsten Looks aus Venedig.

Power-Couple: Amal und George Clooney

Ein elegant gekleidetes Paar posiert auf einem roten Teppich bei einem Filmfestival.
83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig © Max Cisotti/Dave Benett/WireImag

Zur großen Eröffnungsgala und der Verleihung des Goldenen Löwen für sein Lebenswerk an George Clooney, stahl Amal wieder einmal allen die Show. Die Menschenrechtsanwältin glänzte in einer maßgeschneiderten, schwarzen Robe von Tom Ford (designt von Haider Ackermann), die mit raffinierten Trägern und einem hohen Rückenschlitz für Hollywood-Glamour sorgte. Perfekt abgestimmt: George im edlen Smoking von Armani. Ein Power-Couple-Auftritt der Extraklasse.

Alessandra Ambrosio & Nina Dobrev: Lingerie-Vibes und Pailletten-Traum

Eine Frau in einem eleganten schwarzen Kleid posiert auf dem roten Teppich bei einem Filmfestival.
83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig © WireImage

Zwei weitere Schönheiten ließen es sich nicht nehmen, die Premiere des Films "Ink" in Venedig in einen Runway zu verwandeln. Supermodel Alessandra Ambrosio bewies einmal mehr ihre Red-Carpet-Expertise: Sie erschien in einer tief dekolletierten, schwarzen Robe von Intimissimi mit einem von Lingerie inspirierten, strukturierten Korsett-Bustier. Mit glitzerndem Diamantschmuck und sanften Waves in den Haaren zog sie alle Blicke auf sich.

Eine Frau im glitzernden schwarzen Kleid steht auf dem roten Teppich, Fotografen im Hintergrund.
83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig © WireImage

Schauspielerin Nina Dobrev hingegen sorgte für funkelnde Eleganz: Sie verzauberte Fotografen und Fans in einem schulterfreien, eng anliegenden Paillettenkleid von Giorgio Armani Privé. Perfekt abgerundet wurde dieser glamouröse Auftritt durch edlen Schmuck von Chopard.

Laura Dern als "Lady in Pink"

Frau in elegantem rosafarbenem Kleid auf dem roten Teppich mit Fotografen im Hintergrund.
83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig © WireImage

Bevor sie ihrem Kollegen George Clooney seinen Ehrenpreis auf der Bühne überreichte, flanierte Laura Dern bereits im stilvollen Alaïa-Look vom Boot auf den Lido. Für die Eröffnung und das "Ink"-Screening zog sie dann in einem wunderschönen, rosafarbenen Satin-Kleid von Prada, kombiniert mit edlem Cartier-Schmuck alle Blicke auf sich. Ein frischer Farbtupfer zwischen den vielen klassischen schwarzen Outfits der Eröffnungsnacht.

Bianca Balti: Geflügelte Engel-Vibes

Frau im rosa Kleid mit Engelsflügeln auf rotem Teppich, Fotografen im Hintergrund.
83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig © Getty Images

Das italienische Model Bianca Balti lieferte den wohl exzentrischsten Look der ersten Tage. In einer blassrosa Satinrobe von Ilya Migmoon, die auf dem Rücken mit pompösen, gefiederten Flügeln verziert war, sorgte sie für dramatische Engels-Vibes auf dem roten Teppich. Ein Statement, das stark an Victoria's-Secret-Momente erinnerte und auf Social Media für reichlich Diskussionen sorgt.

Kendall Jenner & Sydney Sweeney: Fashion Runway schon am Flughafen

Frau in heller Kleidung mit großer Tasche und Sonnenbrille geht an mehreren Menschen vorbei.
83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig © GC Images

Dass man nicht erst auf dem Red Carpet glänzen muss, bewiesen Kendall Jenner und Sydney Sweeney. Sie verwandelten schon ihre Ankunft in Venedig in einen Runway-Moment: Kendall zog in einem luftigen, weißen Zweiteiler und mit einer coolen XXL-Reisetasche von Chanel noch auf dem Weg zum Wassertaxi die Linsen der Fotografen auf sich.

Eine Frau in beiger Spitzenbluse und Shorts läuft mit einer goldenen Tasche und Sonnenbrille.
83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig © GC Images

Sydney Sweeney sorgte ebenfalls für einen Hingucker: In einem nahezu komplett transparenten Spitzen-Top mit voluminösem Kragen, das seitlich gewagte "Sideboob"-Einblicke gewährte, stolzierte sie selbstbewusst in die Lagunenstadt

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