Heißer Neustart: Miley tanzt in Unterwäsche mit halbnackten Männern

Der Nachname ist weg, die Pop-Provokation bleibt: Miley Cyrus tritt ab sofort nur noch als "Miley" auf und startet mit ihrer neuen Single "Bass Persuades" in eine neue Ära. Im dazugehörigen Musikvideo zeigt sich die Sängerin in Latex, Leder und knapper Unterwäsche – umringt von halbnackten Männern.

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Miley ist zurück – und zwar so heiß wie schon lange nicht mehr. Für das Musikvideo zu ihrer neuen Single "Bass Persuades" verwandelt die 33-Jährige einen düsteren Club in ihre ganz persönliche Tanzfläche. Während muskulöse, oberkörperfreie Männer sie umringen, anstarren und mit ihr tanzen, räkelt sich die Sängerin selbstbewusst vor der Kamera.

Zu Beginn trägt Miley einen schwarzen Lederhut, ein knappes Bralette und eine tief sitzende Hose. Später reduziert sie ihren Look auf hoch geschnittene Unterwäsche, Strümpfe und High Heels. Dazu kombiniert sie immer wieder lange Lederhandschuhe und eine lässige Jacke. Die Botschaft ist unmissverständlich: Miley hat die Kontrolle – und alle Augen sind auf sie gerichtet.

Madonna 2.0

Die dunkle Club-Ästhetik, die Leder-Looks und die provokante Choreografie erinnern stellenweise an Madonna. Genau wie die Queen of Pop spielt Miley mit weiblicher Sexualität, Macht und den Blicken der Männer. Sie wird zwar angegafft, wirkt dabei aber nie wie ein Objekt: Vielmehr dirigiert sie die gesamte Szenerie und entscheidet selbst, wie viel sie zeigt.

Regie führte der Fotograf Mert Alas, mit dem Miley bereits mehrfach zusammengearbeitet hat. Im Laufe des Videos wird die Tanzfläche immer größer, bis die Sängerin schließlich eine ganze Menschenmenge durch die nächtlichen Straßen führt.

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Keine radikale musikalische Veränderung

Nach ersten Teasern, in denen Miley mit einer E-Gitarre zu einem deutlich härteren Sound zu sehen war, wurde bereits über einen erneuten Stilwechsel spekuliert. Doch "Bass Persuades" zeigt: Miley bleibt der Popmusik vorerst treu.

Die Single verbindet einen treibenden Dance-Pop-Beat mit Synthesizer-Sounds der Achtzigerjahre und leichten Post-Punk-Einflüssen. Inhaltlich fordert Miley ihre Fans dazu auf, das Handy wegzulegen, sich von den Bildschirmen zu lösen und endlich wieder zu tanzen. Statt komplizierter Experimente liefert sie damit einen düsteren, sexy Clubsong mit Ohrwurm-Potenzial.

© Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

Aus Miley Cyrus wird Miley

Mit dem Start ihrer neuen Ära legt die Sängerin auch ihren berühmten Nachnamen ab. Zumindest als Künstlerin tritt sie künftig nur noch unter ihrem Vornamen auf – ganz in der Tradition von Pop-Ikonen wie Madonna oder Cher.

"Bass Persuades" ist zugleich der Titelsong und die erste Single aus Mileys kommendem zehnten Studioalbum. Das neue Album erscheint am 18. September. Wenn das Musikvideo einen ersten Vorgeschmack liefert, dürfen sich die Fans auf viel Pop, Provokation und jede Menge nackte Haut freuen.